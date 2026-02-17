Найпопулярніший мультфільм Netflix, який бачили майже всі — мільйони переглядів

Cцена з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів". Кадр з відео

Анімаційний фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів" встановив рекорд на Netflix і зібрав найбільшу кількість переглядів за пів року за всю історію платформи.

Згідно зі звітом Netflix What We Watched, які підсумували перегляди з липня по грудень 2025 року, саме "Кейпоп-мисливиці на демонів" за шість місяців подивилися 482 мільйони разів. Це найвищий показник за півріччя в історії сервісу.

Про мультфільм "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Це історія про жіночий кейпоп-гурт Huntr/x, який одночасно є супергеройською командою. Три дівчини — Румі, Міра та Зої — борються з демонами, які загрожують їхнім фанатам. Під час концертів музика гурту стає своєрідним захистом проти темних сил.

Їхніми ворогами стають хлопці з конкуретного гурту Saja Boys, але насправді вони демони, що працюють на демона-короля Gwi-ma. Вони мають на меті викрасти душі шанувальників Huntr/x. Режисерами фільму стали Меггі Кан та Кріс Аппельганс.

Хоч фільм не має франшизи та відомих акторів і орієнтований на специфічну аудиторію, він став одним із найпомітніших анімаційних проєктів десятиліття. Бюджет картини склав близько 100 мільйонів доларів, і він повністю окупив себе завдяки неймовірній увазі глядачів.

