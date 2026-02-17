Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Не лише для дітей — найпопулярніший мультфільм від Netflix

Не лише для дітей — найпопулярніший мультфільм від Netflix

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:24
Найпопулярніший мультфільм Netflix, який бачили майже всі — мільйони переглядів
Cцена з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів". Кадр з відео

Анімаційний фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів" встановив рекорд на Netflix і зібрав найбільшу кількість переглядів за пів року за всю історію платформи. 

Як повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Deadline.

Реклама
Читайте також:

Згідно зі звітом Netflix What We Watched, які підсумували перегляди з липня по грудень 2025 року, саме "Кейпоп-мисливиці на демонів" за шість місяців подивилися 482 мільйони разів. Це найвищий показник за півріччя в історії сервісу.

Про мультфільм "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Це історія про жіночий кейпоп-гурт Huntr/x, який одночасно є супергеройською командою. Три дівчини — Румі, Міра та Зої — борються з демонами, які загрожують їхнім фанатам. Під час концертів музика гурту стає своєрідним захистом проти темних сил.

Їхніми ворогами стають хлопці з конкуретного гурту Saja Boys, але насправді вони демони, що працюють на демона-короля Gwi-ma. Вони мають на меті викрасти душі шанувальників Huntr/x. Режисерами фільму стали Меггі Кан та Кріс Аппельганс.

Хоч фільм не має франшизи та відомих акторів і орієнтований на специфічну аудиторію, він став одним із найпомітніших анімаційних проєктів десятиліття. Бюджет картини склав близько 100 мільйонів доларів, і він повністю окупив себе завдяки неймовірній увазі глядачів.

Раніше ми писали про те, на яких мультфільмах виросло ціле покоління. Вони про кохання та щиру дружбу.

Також ми повідомляли, які фільми призначені для сімейного перегляду.

фільм Netflix мультфільми красиві фільми анімаційний фільм
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації