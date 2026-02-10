Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Легендарні мультфільми, які виховали ціле покоління

Легендарні мультфільми, які виховали ціле покоління

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 19:03
Мультфільми, на яких ми виросли — підбірка для ностальгії
Монстр з дівчинкою. Кадр з мультфільму "Корпорація монстрів"

Дитинство залишає у пам'яті героїв, з якими ми росли, та історії, які змушували сміятися й хвилюватися. Ця добірка мультфільмів поверне вас у ті миті, коли світ здавався великим і яскравим, а друзі могли бути навіть із іншої планети.

Новини.LIVE згадає про легендарні мультфільми, які нас вразили.

Реклама
Читайте також:

Найкращі мультфільми нашого дитинства

"Залізний велетень"

1957 рік. Під час шторму хлопчик Хогарт Х’юз знаходить величезного робота, що прилетів із далекої галактики. Хоч він страшний на вигляд, у серці залізного велетня лише доброта. З часом між ним і Хогартом зароджується справжня дружба. Проте за роботам уже стежать секретні урядові служби, і незабаром Хогарт зіштовхується з суворою реальністю Холодної війни.

"Підводна братва"

Маленький мальок Оскар мріє стати знаменитим, і шанс на це з'являється несподівано: він випадково "вбиває" акулу Френкі. Хвиля слави накриває його миттєво, але щоб утримати своє місце серед підводного світу, йому доводиться хитрувати й об’єднуватися з акулою-вегетаріанцем Ленні. Тим часом голова акульої мафії Ліно намагається розібратися, хто ж справжній винуватець події.

"Курча Ципа"

Ципа — маленький курча, яке втратило довіру оточення. Коли на його голову падає жолудь, він починає кричати, що небо падає, а ніхто йому не вірить. Але цього разу небезпека справжня: на містечко збираються напасти інопланетяни. З друзями-відлюдниками Ципа доводить, що навіть ті, кого ніхто не помічає, можуть врятувати світ.

"Лісова братва"

Після зимової сплячки лісові мешканці виявляють загадковий живопліт. Єнот Ер-Джей впевнений, що за ним ховається їжа людей, і намагається переконати всіх прорвати бар’єр. Черепаха Верн обережна й сумнівається, але пригоди ведуть компанію тварин до несподіваних відкриттів.

"Корпорація монстрів"

У місті Монстрополіс монстри живуть своїм життям, але частина з них працює в офісі, де через двері можна потрапити у світ людей. Їхнє завдання — лякати дітей, щоб із крику вироблялася електроенергія. Тут знайомимося з Майком і Саллі, які відкривають, що страх — не єдине, що робить їхнє життя важливим, а справжня сміливість полягає у дружбі та взаєморозумінні.

Раніше ми писали про те, які фільми ідеальні для сімейного перегляду. Таку добірку краще зберегти.

Також ми повідомляли про культові аніме, які стали улюбленими серед фанатів цього жанру.

фільм мультфільми добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації