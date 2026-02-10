Мультфільми, на яких ми виросли — підбірка для ностальгії

Монстр з дівчинкою. Кадр з мультфільму "Корпорація монстрів"

Дитинство залишає у пам'яті героїв, з якими ми росли, та історії, які змушували сміятися й хвилюватися. Ця добірка мультфільмів поверне вас у ті миті, коли світ здавався великим і яскравим, а друзі могли бути навіть із іншої планети.

Новини.LIVE згадає про легендарні мультфільми, які нас вразили.

Найкращі мультфільми нашого дитинства

"Залізний велетень"

1957 рік. Під час шторму хлопчик Хогарт Х’юз знаходить величезного робота, що прилетів із далекої галактики. Хоч він страшний на вигляд, у серці залізного велетня лише доброта. З часом між ним і Хогартом зароджується справжня дружба. Проте за роботам уже стежать секретні урядові служби, і незабаром Хогарт зіштовхується з суворою реальністю Холодної війни.

"Підводна братва"

Маленький мальок Оскар мріє стати знаменитим, і шанс на це з'являється несподівано: він випадково "вбиває" акулу Френкі. Хвиля слави накриває його миттєво, але щоб утримати своє місце серед підводного світу, йому доводиться хитрувати й об’єднуватися з акулою-вегетаріанцем Ленні. Тим часом голова акульої мафії Ліно намагається розібратися, хто ж справжній винуватець події.

"Курча Ципа"

Ципа — маленький курча, яке втратило довіру оточення. Коли на його голову падає жолудь, він починає кричати, що небо падає, а ніхто йому не вірить. Але цього разу небезпека справжня: на містечко збираються напасти інопланетяни. З друзями-відлюдниками Ципа доводить, що навіть ті, кого ніхто не помічає, можуть врятувати світ.

"Лісова братва"

Після зимової сплячки лісові мешканці виявляють загадковий живопліт. Єнот Ер-Джей впевнений, що за ним ховається їжа людей, і намагається переконати всіх прорвати бар’єр. Черепаха Верн обережна й сумнівається, але пригоди ведуть компанію тварин до несподіваних відкриттів.

"Корпорація монстрів"

У місті Монстрополіс монстри живуть своїм життям, але частина з них працює в офісі, де через двері можна потрапити у світ людей. Їхнє завдання — лякати дітей, щоб із крику вироблялася електроенергія. Тут знайомимося з Майком і Саллі, які відкривають, що страх — не єдине, що робить їхнє життя важливим, а справжня сміливість полягає у дружбі та взаєморозумінні.

