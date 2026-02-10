Мультфильмы, на которых мы выросли — подборка для ностальгии

Легендарные мультфильмы, которые воспитали целое поколение
Детство оставляет в памяти героев, с которыми мы росли, и истории, которые заставляли смеяться и волноваться. Эта подборка мультфильмов вернет вас в те мгновения, когда мир казался большим и ярким, а друзья могли быть даже с другой планеты.
Лучшие мультфильмы нашего детства
"Железный великан"
1957 год. Во время шторма мальчик Хогарт Хьюз находит огромного робота, прилетевшего из далекой галактики. Хотя он страшный на вид, в сердце железного великана лишь доброта. Со временем между ним и Хогартом зарождается настоящая дружба. Однако за роботам уже следят секретные правительственные службы, и вскоре Хогарт сталкивается с суровой реальностью Холодной войны.
"Подводная братва"
Маленький малек Оскар мечтает стать знаменитым, и шанс на это появляется неожиданно: он случайно "убивает" акулу Фрэнки. Волна славы накрывает его мгновенно, но чтобы удержать свое место среди подводного мира, ему приходится хитрить и объединяться с акулой-вегетарианцем Ленни. Тем временем глава акульей мафии Лино пытается разобраться, кто же настоящий виновник происшествия.
"Цыпленок Цыпа"
Цыпа — маленький цыпленок, который потерял доверие окружающих. Когда на его голову падает желудь, он начинает кричать, что небо падает, а никто ему не верит. Но на этот раз опасность настоящая: на городок собираются напасть инопланетяне. С друзьями-отшельниками Цыпа доказывает, что даже те, кого никто не замечает, могут спасти мир.
"Лесная братва"
После зимней спячки лесные жители обнаруживают загадочную живую изгородь. Енот Эр-Джей уверен, что за ней скрывается пища людей, и пытается убедить всех прорвать барьер. Черепаха Верн осторожна и сомневается, но приключения ведут компанию животных к неожиданным открытиям.
"Корпорация монстров"
В городе Монстрополис монстры живут своей жизнью, но часть из них работает в офисе, где через дверь можно попасть в мир людей. Их задача — пугать детей, чтобы из крика вырабатывалась электроэнергия. Здесь знакомимся с Майком и Салли, которые открывают, что страх — не единственное, что делает их жизнь важной, а настоящая смелость заключается в дружбе и взаимопонимании.
