Мультфильмы, на которых мы выросли — подборка для ностальгии

Детство оставляет в памяти героев, с которыми мы росли, и истории, которые заставляли смеяться и волноваться. Эта подборка мультфильмов вернет вас в те мгновения, когда мир казался большим и ярким, а друзья могли быть даже с другой планеты.

Новини.LIVE вспомнит о легендарных мультфильмах, которые нас поразили.

Лучшие мультфильмы нашего детства

"Железный великан"

1957 год. Во время шторма мальчик Хогарт Хьюз находит огромного робота, прилетевшего из далекой галактики. Хотя он страшный на вид, в сердце железного великана лишь доброта. Со временем между ним и Хогартом зарождается настоящая дружба. Однако за роботам уже следят секретные правительственные службы, и вскоре Хогарт сталкивается с суровой реальностью Холодной войны.

"Подводная братва"

Маленький малек Оскар мечтает стать знаменитым, и шанс на это появляется неожиданно: он случайно "убивает" акулу Фрэнки. Волна славы накрывает его мгновенно, но чтобы удержать свое место среди подводного мира, ему приходится хитрить и объединяться с акулой-вегетарианцем Ленни. Тем временем глава акульей мафии Лино пытается разобраться, кто же настоящий виновник происшествия.

"Цыпленок Цыпа"

Цыпа — маленький цыпленок, который потерял доверие окружающих. Когда на его голову падает желудь, он начинает кричать, что небо падает, а никто ему не верит. Но на этот раз опасность настоящая: на городок собираются напасть инопланетяне. С друзьями-отшельниками Цыпа доказывает, что даже те, кого никто не замечает, могут спасти мир.

"Лесная братва"

После зимней спячки лесные жители обнаруживают загадочную живую изгородь. Енот Эр-Джей уверен, что за ней скрывается пища людей, и пытается убедить всех прорвать барьер. Черепаха Верн осторожна и сомневается, но приключения ведут компанию животных к неожиданным открытиям.

"Корпорация монстров"

В городе Монстрополис монстры живут своей жизнью, но часть из них работает в офисе, где через дверь можно попасть в мир людей. Их задача — пугать детей, чтобы из крика вырабатывалась электроэнергия. Здесь знакомимся с Майком и Салли, которые открывают, что страх — не единственное, что делает их жизнь важной, а настоящая смелость заключается в дружбе и взаимопонимании.

