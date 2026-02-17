Видео
Главная Кино Не только для детей — самый популярный мультфильм от Netflix

Не только для детей — самый популярный мультфильм от Netflix

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:24
Самый популярный мультфильм Netflix, что видели почти все — миллионы просмотров
Сцена из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов". Кадр из видео

Анимационный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов" установил рекорд на Netflix и собрал наибольшее количество просмотров за полгода за всю историю платформы.

Как сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Читайте также:

Согласно отчету Netflix What We Watched, которые подытожили просмотры с июля по декабрь 2025 года, именно "Кейпоп-охотницы на демонов" за шесть месяцев посмотрели 482 миллиона раз. Это самый высокий показатель за полугодие в истории сервиса.

Мультфильм "Кейпоп-охотницах на демонов"

Это история о женской кейпоп-группе Huntr/x, которая одновременно является супергеройской командой. Три девушки — Руми, Мира и Зои — борются с демонами, которые угрожают их фанатам. Во время концертов музыка группы становится своеобразной защитой против темных сил.

Их врагами становятся ребята из конкуретной группы Saja Boys, но на самом деле они демоны, работающие на демона-короля Gwi-ma. Их цель — похитить души поклонников Huntr/x. Режиссерами фильма стали Мэгги Кан и Крис Аппельганс.

Хотя фильм не имеет франшизы и известных актеров, а также ориентирован на специфическую аудиторию, он стал одним из самых заметных анимационных проектов десятилетия. Бюджет картины составил около 100 миллионов долларов, и он полностью окупил себя благодаря невероятному вниманию зрителей.

Ранее мы писали о том, на каких мультфильмах выросло целое поколение. Они о любви и искренней дружбе.

Также мы сообщали, какие фильмы предназначены для семейного просмотра.

кино Netflix мультфильмы красивые фильмы анимационный фильм
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
