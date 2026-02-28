Лучшие мини-сериалы на Netflix — психологические сюжеты с неожиданным финалом

Героиня сериала "Любимое дитя". Кадр из видео

Жанр психологического триллера в формате мини-сериала — это отличный шанс погрузиться в очень занимательную и итригующую историю. На Netflix есть немало таких картин, которые хоть и не собрали миллионные просмотры, но интригуют до последнего.

Психологические мини-сериалы на Netflix

"Одержимость" (2023)

Уильям — успешный врач, у которого внешне все хорошо: работа, семья, жизнь, как на картинке. Но внутри пусто. Его привычный мир рушится, когда в гости приезжает Анна — невеста его сына. Между ними возникает сильное, непреодолимое влечение. Ревность, страх потерять, желание обладать — все это толкает Уильяма на шаги, которые могут разрушить карьеру, семью, абсолютно все.

"Любимое дитя" (2023)

Женщина провела годы в плену со своими двумя детьми, полностью отрезанная от мира. Ее жизнь подчинялась жестким правилам и постоянному контролю. Но однажды она решается на побег. После спасения начинается настоящее расследование: полиция открывает старое дело об исчезновении, которое тянется тринадцать лет, и раскрывает поразительные факты.

"Под темным солнцем" (2025)

Молодая мама пытается сбежать от проблем и начать новую жизнь на ферме в Провансе. Она думает, что здесь обретет покой, но тут владелец фермы внезапно умирает, и подозрения падают на нее. Более того, покойный фермер оставил ей все свое поместье. И это еще не все, ведь она также оказывается частью семьи, о которой раньше и не догадывалась.

