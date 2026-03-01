4 серіали 2026, що стали хітами за тиждень — головні новинки

Cцена з фільму "Свинцеві діти". Кадр з відео

Ми вибрали чотири серіали, які за останній тиждень буквально злетіли у рейтингах і вже стали улюбленими для тих, хто любить сильні історії. Якщо ви шукаєте щось нове та захопливе — ці стрічки не розчарують.

Новини.LIVE розповість більше про ці серіали.

Нові серіали з рекордним рейтингом

"Передмістя"

Самира та Роб повертаються додому, у передмістя, де колись жив Роб. Самира проводить дні в декреті, але нудьга швидко змушує її шукати нові знайомства. Сусіди — люди дивні й незвичні, а порожній вікторіанський будинок поруч стає центром її цікавості. Там оселяється Ґері — таємничий чоловік, який одразу викликає підозри. Самира починає спостерігати за ним, а потім вирішує особисто з’ясувати, що він приховує.

"Свинцеві діти"

Йоланта — молода лікарка, яка обстежує дітей біля сталеливарного заводу. Вона помічає, що всі вони хворіють через отруєння свинцем. Ніхто навколо не хоче її слухати, і боротьба з системою здається безнадійною. Але лікарка не здається. З часом вона знаходить однодумців, і разом вони намагаються врятувати дітей.

"Гоморра: Початок"

Секондильяно — місто, де виживають лише сильні. П’єтро та його друзі блукають бідними кварталами, дрібні злочини — їхнє повсякдення. П’єтро мріє про повагу та визнання, і для нього кумиром стає мафіозний бос Анжело. Але реальність сувора: влада тут коштує людського життя. Зустрічі зі смертю та зрадою ставлять хлопця перед складним вибором.

"Зниклий"

Еліс Монро подорожує Францією зі своїм коханим Томом Паркером. І раптом він зникає. Що робити, коли людина поруч просто зникає? Еліс починає шукати його і потрапляє у низку небезпечних подій. З’ясовується, що Том багато чого приховував, а Еліс подорожувала фактично з незнайомцем.

