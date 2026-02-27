Відео
Серіал "Ломка" з високим рейтингом — чому його варто подивитися

Серіал "Ломка" з високим рейтингом — чому його варто подивитися

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 07:40
Рейтинговий серіал "Ломка" — чому цей проєкт став культовим
Cцена з фільму "Ломка". Кадр з відео

Рідко трапляється, що серіал на настільки складну й болісну тему дивиться легко, але саме це відбувається з "Ломкою". Попри серйозність сюжету, історія розгортається так динамічно й точно, що не можливо відірватись від перегляду. 

Новини.LIVE розповість більше про цей серіал.

Чому варто подивитись серіал "Ломка"

В основі сюжету — діяльність фармацевтичної компанії Purdue Pharma, яка активно просуває знеболювальний препарат OxyContin, запевняючи лікарів, що ризик залежності мінімальний. Документи мають переконливий вигляд, тому лікарі, що щодня стикаються з болем пацієнтів, вірять в те, що цей препарат справді допоможе. Саме тому лікар Семюель Фіннікс починає призначати препарат мешканцям невеликого шахтарського містечка, навіть не підозрюючи, що незабаром зіткнеться з наслідками, які неможливо буде виправити.

Трагедія розгортається поступово, через довіру, амбіції, страх втратити позиції й бажання довести власну значущість. Один з головних героїв Річард Саклер тут постає не лише як бізнесмен, зацікавлений у прибутках, а як людина з глибоким внутрішнім комплексом. Йому важливо очолити сімейну імперію, довести родині, що його недооцінювали, і саме ця потреба у визнанні поступово затьмарює будь-які моральні межі.

Коли дивишся на початок серіалу, важко повірити, що ця історія завершиться так трагічно.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
