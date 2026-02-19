Відео
Популярні запити

Головна Кіно 3 кращі мінісеріали для справжніх кіноманів — добірка на вихідні

3 кращі мінісеріали для справжніх кіноманів — добірка на вихідні

Дата публікації: 19 лютого 2026 14:52
Справжні шедеври кіно — 3 мінісеріали, які хочеться переглянути двічі
Герой серіалу "Своя людина". Колаж: Новини.LIVE

Інтригуючі мінісеріали, які затягують з перших хвилин, ідеально підійдуть для вихідних, коли хочеться зануритися в історії з несподіваними поворотами. Ось три, які точно не відпустять вас до фінальних титрів.

Новини.LIVE розповість про три таких історії, що вразять усіх.

Найкращі мінісеріали для вихідних

"Своя людина"

Серіал починається у поїзді, де журналістка Бет Дэвенпорт намагається відбитися від настирливого незнайомця. Врятувати її допомагає попутниця Дженіс Файф — саме вона стає тією людиною, завдяки якій ситуація не перетворюється на трагедію.

Паралельно ми знайомимося з Джефферсоном Грифом, який чекає виконання смертного вироку у в’язниці. Він не сам — поряд з ним Диллон Кемптон, який сидить з ним годинами, записуючи кожне його слово. І це не єдині головні герої цієї заплутаної історії.

"Маніпуляції"

Ця драма занурює в світ змов і обману. Венді, молода дівчина, випадково опиняється в центрі складного плану, де кожен приховує щось від інших. Фільм показує, наскільки тонкою є межа між правдою і брехнею, а люди можуть бути одночасно привітними й жорстокими. У сюжеті переплітаються інтриги, зради та боротьба за владу.

"Попередниця"

Психологічний трилер із містичними нотками. Джейн знаходить шанс жити в розкішному ультрамінімалістичному будинку майже безкоштовно, але з однією умовою — дотримуватися довгого списку суворих правил. На перший погляд, усе логічно, але з часом будинок починає підштовхувати її до незвичних рішень. 

Раніше ми писали про те, який трендовий серіал з акторкою "Гри престолів" подивилися вже майже усі. Є шанс побачити улюблену акторку в новому амплуа.

Також ми повідомляли, що вийшов культовий детектив Агати Крісті. Його адаптацією зайнявся Netflix.

фільм серіал трилери детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
