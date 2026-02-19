Справжні шедеври кіно — 3 мінісеріали, які хочеться переглянути двічі

Герой серіалу "Своя людина". Колаж: Новини.LIVE

Інтригуючі мінісеріали, які затягують з перших хвилин, ідеально підійдуть для вихідних, коли хочеться зануритися в історії з несподіваними поворотами. Ось три, які точно не відпустять вас до фінальних титрів.

Найкращі мінісеріали для вихідних

"Своя людина"

Серіал починається у поїзді, де журналістка Бет Дэвенпорт намагається відбитися від настирливого незнайомця. Врятувати її допомагає попутниця Дженіс Файф — саме вона стає тією людиною, завдяки якій ситуація не перетворюється на трагедію.

Паралельно ми знайомимося з Джефферсоном Грифом, який чекає виконання смертного вироку у в’язниці. Він не сам — поряд з ним Диллон Кемптон, який сидить з ним годинами, записуючи кожне його слово. І це не єдині головні герої цієї заплутаної історії.

"Маніпуляції"

Ця драма занурює в світ змов і обману. Венді, молода дівчина, випадково опиняється в центрі складного плану, де кожен приховує щось від інших. Фільм показує, наскільки тонкою є межа між правдою і брехнею, а люди можуть бути одночасно привітними й жорстокими. У сюжеті переплітаються інтриги, зради та боротьба за владу.

"Попередниця"

Психологічний трилер із містичними нотками. Джейн знаходить шанс жити в розкішному ультрамінімалістичному будинку майже безкоштовно, але з однією умовою — дотримуватися довгого списку суворих правил. На перший погляд, усе логічно, але з часом будинок починає підштовхувати її до незвичних рішень.

