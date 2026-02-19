Видео
3 лучших мини-сериала для любителей интриг — подборка на выходные

Дата публикации 19 февраля 2026 14:52
3 мини-сериала, что захочется посмотреть дважды — впечатляют
Герой сериала "Свой человек". Коллаж: Новини.LIVE

Захватывающие мини-сериалы, которые идеально подойдут для выходных, когда хочется окунуться в истории с неожиданными поворотами. Их всего три, но они точно не отпустят вас до финальных титров.

Новини.LIVE расскажет о трех таких историях, которые поразят всех.

Лучшие мини-сериалы для выходных

"Инсайдер"

Сериал начинается в поезде, где журналистка Бет Дэвенпорт пытается отбиться от назойливого незнакомца. Спасти ее помогает попутчица Дженис Файф — именно она становится тем человеком, благодаря которому ситуация не превращается в трагедию.

Параллельно мы знакомимся с Джефферсоном Грифом, который ожидает исполнения смертного приговора в тюрьме. Он не один — рядом с ним Диллон Кэмптон, который сидит с ним часами, записывая каждое его слово. И это не единственные главные герои этой запутанной истории.

"Манипуляции"

Эта драма погружает в мир заговоров и обмана. Венди, молодая девушка, случайно оказывается в центре сложного плана, где каждый скрывает что-то от других. Фильм показывает, насколько тонкой является грань между правдой и ложью, а люди могут быть одновременно приветливыми и жестокими. В сюжете переплетаются интриги, предательства и борьба за власть.

"Предшественница"

Психологический триллер с мистическими нотками. Джейн находит шанс жить в роскошном ультраминималистичном доме почти бесплатно, но с одним условием — соблюдать длинный список строгих правил. На первый взгляд, все логично, но со временем дом начинает подталкивать ее к необычным решениям.

Ранее мы писали о том, какой трендовый сериал с актрисой "Игры престолов" посмотрели уже почти все. Есть шанс увидеть любимую актрису в новом амплуа.

Также мы сообщали, что вышел культовый детектив Агаты Кристи. Его адаптацией занялся Netflix.

