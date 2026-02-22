Новий серіал про Людину-павука — Ніколас Кейдж зіграє головну роль

Ніколас Кейдж у фільмі "Нуар. Людина-павук". Кадр з фільму

Світ супергероїв готується до чогось зовсім незвичного. Ніколас Кейдж, який вже зробив Людину-павука Нуар незабутнім голосом у мультфільмі "Крізь всесвіт", тепер сам стане цим героєм у повноцінному серіалі. В мережі вже є перший трейлер "Нуар. Людина-павук".

Ніколас Кейдж в новому серіалі про Людину-павука

Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку 1930-х років. У центрі сюжету приватний детектив Бен Рейллі. Його життя непросте, і він не шукає пригод, але вони знаходять його самі. У ролі Spider-Man Noir герой постає похмурим месником у плащі та капелюсі, який намагається розплутати те, що здається невирішуваним.

Відзначимо, що Кейдж уже знайомий фанатам з цим персонажем — його голос оживив Людину-павука Нуар у мультфільмі "Людина-павук: Навколо всесвіту". Тоді ця версія героя впала в душу глядачам. Новий серіал не просто продовжує анімаційну історію — він повертається до коміксів "Spider-Man Noir", де ще більше детективних загадок.

Акторський склад теж цікавий. Ламорн Морріс, Брендан Ґлісон, Абрагам Попула, Лі Цзюнь Лі, Карен Родрігес, Джек Г'юстон і ціла низка запрошених зірок, серед яких Лукас Хаас та Кемерон Бріттон, створюють відчуття, що це не просто серіал, а маленький світ із власними правилами.

