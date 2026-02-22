Відео
Серіал про Павука з Ніколасом Кейджем — що відомо про новий проєкт

Дата публікації: 22 лютого 2026 17:00
Новий серіал про Людину-павука — Ніколас Кейдж зіграє головну роль
Ніколас Кейдж у фільмі "Нуар. Людина-павук". Кадр з фільму

Світ супергероїв готується до чогось зовсім незвичного. Ніколас Кейдж, який вже зробив Людину-павука Нуар незабутнім голосом у мультфільмі "Крізь всесвіт", тепер сам стане цим героєм у повноцінному серіалі. В мережі вже є перший трейлер "Нуар. Людина-павук".

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Ніколас Кейдж в новому серіалі про Людину-павука

Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку 1930-х років. У центрі сюжету приватний детектив Бен Рейллі. Його життя непросте, і він не шукає пригод, але вони знаходять його самі. У ролі Spider-Man Noir герой постає похмурим месником у плащі та капелюсі, який намагається розплутати те, що здається невирішуваним.

Відзначимо, що Кейдж уже знайомий фанатам з цим персонажем — його голос оживив Людину-павука Нуар у мультфільмі "Людина-павук: Навколо всесвіту". Тоді ця версія героя впала в душу глядачам. Новий серіал не просто продовжує анімаційну історію — він повертається до коміксів "Spider-Man Noir", де ще більше детективних загадок.

Акторський склад теж цікавий. Ламорн Морріс, Брендан Ґлісон, Абрагам Попула, Лі Цзюнь Лі, Карен Родрігес, Джек Г'юстон і ціла низка запрошених зірок, серед яких Лукас Хаас та Кемерон Бріттон, створюють відчуття, що це не просто серіал, а маленький світ із власними правилами.

Раніше ми писали про те, який відомий серіал жахів був знятий за коміксами. Його транслювали приблизно 10 років.

Також ми повідомляли, що творці "Гри престолів" придумали новий проєкт про батька Данеріс. Перші подробиці.

