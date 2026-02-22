Новый сериал о Человеке-пауке — Николас Кейдж будет в главной роли

Новый сериал о Пауке с Николасом Кейджем — что известно
Мир супергероев пополнится чем-то необычным. Николас Кейдж, который уже озвучил Человека-паука Нуар в мультфильме "Сквозь вселенную", теперь сам станет этим героем в полноценном сериале. В сети уже есть первый трейлер "Нуар Человек-паук".
Николас Кейдж в новом сериале о Человеке-пауке
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1930-х годов. В центре сюжета частный детектив Бен Рейлли. Его жизнь непростая, и он не ищет приключений, но они находят его сами. В роли Spider-Man Noir герой предстает мрачным мстителем в плаще и шляпе, который пытается распутать то, что кажется нерешаемым.
Отметим, что Кейдж уже знаком фанатам с этим персонажем — его голос оживил Человека-паука Нуар в мультфильме "Человек-паук: Вокруг вселенной". Тогда эта версия героя запала в душу зрителям. Новый сериал не просто продолжает анимационную историю — он возвращается к комиксам "Spider-Man Noir", где еще больше детективных загадок.
Актерский состав тоже интересный. Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Абрахам Попула, Ли Цзюнь Ли, Карен Родригес, Джек Хьюстон и целый ряд приглашенных звезд, среди которых Лукас Хаас и Кэмерон Бриттон, создают ощущение, что это не просто сериал, а маленький мир с собственными правилами.
