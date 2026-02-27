Роскошный сериал с высоким рейтингом — этот проект стал культовым

Сцена из фильма "Ломка". Кадр из видео

Редко случается, что такой сложный и болезненный сериал смотрится настолько легко, но именно это происходит с "Ломкой". История разворачивается очень интересно, из-за чего она еще больше затягивает.

Почему стоит посмотреть сериал "Ломка"

В основе сюжета — деятельность фармацевтической компании Purdue Pharma, которая активно продвигает обезболивающий препарат OxyContin, уверяя врачей, что риск зависимости минимален. Документы выглядят убедительно, поэтому врачи, ежедневно сталкивающиеся с болью пациентов, верят в то, что этот препарат действительно поможет. Именно поэтому врач Сэмюэль Финникс начинает назначать препарат жителям небольшого шахтерского городка, даже не подозревая, что вскоре столкнется с последствиями, которые невозможно будет исправить.

Трагедия разворачивается постепенно, через доверие, амбиции, страх потерять позиции и желание доказать собственную значимость. Один из главных геров Ричард Саклер здесь предстает не только как бизнесмен, заинтересованный в прибыли, а как человек с глубоким внутренним комплексом. Ему важно возглавить семейную империю, доказать семье, что его недооценивали, и именно эта потребность в признании постепенно затмевает любые моральные границы.

Когда смотришь на начало сериала, трудно поверить, что эта история завершится так трагично.

