Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Популярный сериал "Ломка" с высоким рейтингом — стоит посмотреть

Популярный сериал "Ломка" с высоким рейтингом — стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:40
Роскошный сериал с высоким рейтингом — этот проект стал культовым
Сцена из фильма "Ломка". Кадр из видео

Редко случается, что такой сложный и болезненный сериал смотрится настолько легко, но именно это происходит с "Ломкой". История разворачивается очень интересно, из-за чего она еще больше затягивает.

Новини.LIVE расскажет больше об этом сериале.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть сериал "Ломка"

В основе сюжета — деятельность фармацевтической компании Purdue Pharma, которая активно продвигает обезболивающий препарат OxyContin, уверяя врачей, что риск зависимости минимален. Документы выглядят убедительно, поэтому врачи, ежедневно сталкивающиеся с болью пациентов, верят в то, что этот препарат действительно поможет. Именно поэтому врач Сэмюэль Финникс начинает назначать препарат жителям небольшого шахтерского городка, даже не подозревая, что вскоре столкнется с последствиями, которые невозможно будет исправить.

Трагедия разворачивается постепенно, через доверие, амбиции, страх потерять позиции и желание доказать собственную значимость. Один из главных геров Ричард Саклер здесь предстает не только как бизнесмен, заинтересованный в прибыли, а как человек с глубоким внутренним комплексом. Ему важно возглавить семейную империю, доказать семье, что его недооценивали, и именно эта потребность в признании постепенно затмевает любые моральные границы.

Когда смотришь на начало сериала, трудно поверить, что эта история завершится так трагично.

Ранее мы писали о том, какие скандинавские детективы точно достойны внимания. Их невозможно просто посмотреть и забыть.

Также мы сообщали, какие сериалы понравятся настоящим киноманам. Эти истории не отпустят вас до самого финала.

США кино сериал драма
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации