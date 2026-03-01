Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Они сейчас в топе — 4 новых сериала 2026, что удивили зрителей

Они сейчас в топе — 4 новых сериала 2026, что удивили зрителей

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:22
4 сериала 2026, что стали популярными за неделю — главные новинки
Сцена из фильма "Свинцовые дети". Кадр из видео

Четыре сериала, что в последнюю неделю буквально взлетели в рейтингах, полюбились многим благодаря своим сильным историям. Если вы ищете что-то новое и увлекательное — эти фильмы не разочаруют.

Новини.LIVE расскажет больше об этих сериалах.

Реклама
Читайте также:

Новые сериалы с рекордным рейтингом

"Пригород"

Самира и Роб возвращаются домой, в пригород, где когда-то жил Роб. Самира проводит дни в декрете, но скука быстро заставляет ее искать новые знакомства. Соседи — люди странные и необычные, а пустой викторианский дом рядом становится центром ее любопытства. Там поселяется Гэри — таинственный человек, который сразу вызывает подозрения. Самира начинает наблюдать за ним, а затем решает лично выяснить, что он скрывает.

"Свинцовые дети"

Йоланта — молодой врач, которая обследует детей возле сталелитейного завода. Она замечает, что все они болеют из-за отравления свинцом. Никто вокруг не хочет ее слушать, и борьба с системой кажется безнадежной. Но врач не сдается. Со временем она находит единомышленников, и вместе они пытаются спасти детей.

"Гоморра: Начало"

Секондильяно — город, где выживают только сильные. Пьетро и его друзья бродят по бедным кварталам, мелкие преступления — их повседневность. Пьетро мечтает об уважении и признании, и для него кумиром становится мафиозный босс Анжело. Но реальность сурова: власть здесь стоит человеческой жизни. Встречи со смертью и предательством ставят парня перед сложным выбором.

"Пропавший"

Элис Монро путешествует по Франции со своим возлюбленным Томом Паркером. И вдруг он исчезает. Что делать, когда человек рядом просто исчезает? Элис начинает искать его и попадает в череду опасных событий. Выясняется, что Том многое скрывал, а Элис путешествовала фактически с незнакомцем.

Ранее мы писали о том, какие новые расследования могли остаться без вашего внимания. Будете приятно удивлены сюжетом.

Также мы сообщали об интригующих сериалах на реальных событиях. Такие сценарии может придумать только сама жизнь.

кино сериал детективные сериалы подборка 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации