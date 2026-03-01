4 сериала 2026, что стали популярными за неделю — главные новинки

Сцена из фильма "Свинцовые дети". Кадр из видео

Четыре сериала, что в последнюю неделю буквально взлетели в рейтингах, полюбились многим благодаря своим сильным историям. Если вы ищете что-то новое и увлекательное — эти фильмы не разочаруют.

Новини.LIVE расскажет больше об этих сериалах.

Новые сериалы с рекордным рейтингом

"Пригород"

Самира и Роб возвращаются домой, в пригород, где когда-то жил Роб. Самира проводит дни в декрете, но скука быстро заставляет ее искать новые знакомства. Соседи — люди странные и необычные, а пустой викторианский дом рядом становится центром ее любопытства. Там поселяется Гэри — таинственный человек, который сразу вызывает подозрения. Самира начинает наблюдать за ним, а затем решает лично выяснить, что он скрывает.

"Свинцовые дети"

Йоланта — молодой врач, которая обследует детей возле сталелитейного завода. Она замечает, что все они болеют из-за отравления свинцом. Никто вокруг не хочет ее слушать, и борьба с системой кажется безнадежной. Но врач не сдается. Со временем она находит единомышленников, и вместе они пытаются спасти детей.

"Гоморра: Начало"

Секондильяно — город, где выживают только сильные. Пьетро и его друзья бродят по бедным кварталам, мелкие преступления — их повседневность. Пьетро мечтает об уважении и признании, и для него кумиром становится мафиозный босс Анжело. Но реальность сурова: власть здесь стоит человеческой жизни. Встречи со смертью и предательством ставят парня перед сложным выбором.

"Пропавший"

Элис Монро путешествует по Франции со своим возлюбленным Томом Паркером. И вдруг он исчезает. Что делать, когда человек рядом просто исчезает? Элис начинает искать его и попадает в череду опасных событий. Выясняется, что Том многое скрывал, а Элис путешествовала фактически с незнакомцем.

