3 популярных сериала, что сняты на основе реальных событий

Иногда жизнь лучше любого сценариста создает истории, которые поражают. Именно такие сюжеты и делают сериалы, основанные на реальных событиях, такими увлекательными.

Новини.LIVE расскажет о трех сериалах, которые поразили зрителей в последние годы.

"Лестница"

В декабре 2001 года в Северной Каролине случилась трагедия. Майкл Петерсон, успешный политик и писатель, находит свою жену Кэтлин мертвой возле лестницы в их доме. Сначала кажется, что это несчастный случай, но сомнения быстро возникают у детей от первого брака Кэтлин. Вскоре Майкл становится главным подозреваемым, а дело растягивается на шестнадцать лет. Пока смотришь "Лестницу", ловишь себя на том, что затаив дыхание, ждешь, чем же все закончится.

"Черная птица"

Джимми Кин живет жизнь, полную противоречий. Он был героем футбольной команды, сыном полицейского, но в то же время оказался за решеткой как наркоторговец. Ему дают шанс на досрочное освобождение при условии, если Джимми согласится отправится в тюрьму для душевнобольных, чтобы работать с серийным убийцей Ларри Холлом. Джимми нужно вывести убийцу на чистую воду и узнать, где похоронены его жертвы. Очень тяжело морально смотреть сериал, но он от этого не менее увлекательный.

"Под мостом"

1997 год, город Виктория в Британской Колумбии. Здесь происходит загадочное убийство молодой девушки на берегу реки. Под подозрением оказывается группа подростков. Они вынуждены доверять писательнице, которая приехала расследовать дело. Каждый эпизод открывает новые детали и неожиданные повороты. Поэтому за этим всем так интересно наблюдать.

