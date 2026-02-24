Сериалы о войне в Украине — истории, что затронут каждого

Фрагменты из сериала "Перевозчица" и "Пограничники". Коллаж: Новини.LIVE

Эти сериалы рассказывают об украинцах - военных и гражданских, которые оказались в самом сердце войны. Они видели страх, боль и потери, но не сдались. Но все равно продолжают бороться за нашу свободу, за достоинство, за жизнь, которую любят.

Новини.LIVE поделился этой подборкой в честь четвертой годовщины войны в Украине.

Реклама

Читайте также:

Лучшие сериалы о полномасштабном вторжении

"Перевозчица"

Сюжет основан на реальных событиях первых недель полномасштабной войны. Лидия, психолог по образованию, меняет профессию и становится перевозчицей — спасает людей из горячих точек. Каждая серия — новая поездка, новая история пассажира.

"Первые дни"

Украинский сериал-антология о том, что произошло, когда 24 февраля 2022 года жизнь изменилась навсегда. Здесь обычные люди становятся свидетелями войны на собственной земле. Их истории вдохновили Анастасию Лодкину создать сценарий, а актеры Тарас Цимбалюк, Виктор Жданов, Антонина Хижняк, Екатерина Варченко и Александр Рудинский сделали их живыми на экране.

"Пограничники"

Молодые люди из разных уголков Украины поступают в Национальную академию Госпогранслужбы. Кто-то идет по семейной традиции, кто-то — за компанию с другом, а кто-то после срочной службы решает посвятить себя пограничной службе. Их наставник, Иван Криницкий, не просто учит — он формирует характер, делает из простых курсантов настоящих офицеров, готовых к любым вызовам.

"Я — Надежда"

История команды харьковской "скорой", которая не прекращала работу даже под бомбежками. Главная героиня, молодая фельдшер Надежда, отказывается покинуть родной город, несмотря на просьбу парня. Она остается там, где опасность рядом. Бессонные ночи, моральные и физические испытания, боль потерь и постоянный риск — все это ее жизнь в те первые месяцы войны.

Ранее мы писали о том, какие современные украинские фильмы обязательно нужно посмотреть, чтобы оценить новый уровень нашего кино. Эти ленты оправдали ожидания зрителей.

Также мы сообщали о культовых исторических лентах, которые можно посмотреть даже не один раз. Это настоящие шедевры.