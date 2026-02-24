Відео
Це наші реалії — серіали про війну, які має подивитися кожен

Це наші реалії — серіали про війну, які має подивитися кожен

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 17:03
Серіали про війну в Україні — історії про незламних
Фрагменти з серіалу "Перевізниця" та "Прикордонники". Колаж: Новини.LIVE

Ці серіали розповідають про українців — військових і цивільних, які опинилися в самому серці війни. Вони бачили страх, біль і втрати, але не здалися. Але все одно продовжують боротися за нашу свободу, за гідність, за життя, яке люблять. 

Новини.LIVE поділився цією добіркою на честь четвертої річниці війни в Україні.

Читайте також:

Кращі серіали про повномасштабне вторгнення

"Перевізниця"

Сюжет заснований на реальних подіях перших тижнів повномасштабної війни. Лідія, психологиня за освітою, змінює професію й стає перевізницею — рятує людей з гарячих точок. Кожна серія — нова поїздка, нова історія пасажира. 

"Перші дні"

Український серіал-антологія про те, що сталося, коли 24 лютого 2022 року життя змінилося назавжди. Тут звичайні люди стають свідками війни на власній землі. Їхні історії надихнули Анастасію Лодкіну створити сценарій, а актори Тарас Цимбалюк, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк, Катерина Варченко й Олександр Рудинський зробили їх живими на екрані.

"Прикордонники"

Молоді люди з різних куточків України вступають до Національної академії Держприкордонслужби. Хтось іде за сімейною традицією, хтось — за компанію з другом, а хтось після строкової служби вирішує присвятити себе прикордонній службі. Їх наставник, Іван Криницький, не просто навчає — він формує характер, робить із простих курсантів справжніх офіцерів, готових до будь-яких викликів.

"Я — Надія"

Історія команди харківської "швидкої", яка не припиняла роботу навіть під бомбардуваннями. Головна героїня, молода фельдшерка Надія, відмовляється залишити рідне місто, незважаючи на прохання хлопця. Вона залишається там, де небезпека поруч. Безсонні ночі, моральні й фізичні випробування, біль втрат і постійний ризик — усе це її життя в ті перші місяці війни.

Раніше ми писали про те, які сучасні українські фільми обов'язково потрібно подивитись, щоб оцінити новий рівень нашого кіно. Ці стрічки виправдали очікування глядачів.

Також ми повідомляли про культові історичні стрічки, що можна подивитись навіть не один раз. Це справжні шедеври.

фільм серіал війна в Україні добірка 4 роки війни
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
