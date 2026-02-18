2 найкращі серіали-антології — добірка для тих, хто цінує свій час

Головний герой 1 сезону "Фарго". Кадр з відео

У світі кіно є серіали, в яких історія не розтягнута на десятки сезонів. Іноді такі стрічки дарують ще більше вражень. Це нові формати, де немає усталених героїв і постійних сюжетних ліній — тут кожен епізод може відкинути вас у зовсім інший світ із новими людьми, новими правилами і непередбачуваним фіналом.

Новини.LIVE розповість про два таких популярних серіали.

Серіали-антології з цікавим сюжетом

"Фарґо"

У цьому серіалі злочин і абсурд йдуть пліч-о-пліч. Лорн Малво — справжній соціопат, який випадково з’являється в тихому містечку Міннесоти. Тут він зустрічає Лестера, нещасного страхового агента, життя якого мало чим може вразити — доки Малво не вирішує його "розбудити". Від цієї зустрічі починаються серії ланцюгових подій: убивства, погоні, хитрі маневри і повна плутанина, у якій навіть поліцейські не завжди розуміють, хто на чиєму боці. Іноді страшно, іноді смішно, але завжди неочікувано.

Кожен новий сезон розповість вам про нову цікаву історію.

"Чорне дзеркало"

Цей серіал показує, як технології змінюють наше життя і не завжди на краще. Ми живемо в світі, де кожен з нас під прицілом камер, алгоритмів і додатків, які знають про нас більше, ніж ми самі. У "Чорному дзеркалі" навіть найзвичніші речі — телефон, соцмережа, чат — стають каталізаторами для драматичних подій. Кожна серія — це маленька історія про людські бажання, страхи і залежності, які виростають із того, що ми звикли називати "звичайним життям".

У таких серіалах не треба чекати кілька сезонів, щоб зрозуміти, куди веде історія.

