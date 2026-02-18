Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Кожна серія як фільм — 2 серіали-антології, від яких не відірватися

Кожна серія як фільм — 2 серіали-антології, від яких не відірватися

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 23:02
2 найкращі серіали-антології — добірка для тих, хто цінує свій час
Головний герой 1 сезону "Фарго". Кадр з відео

У світі кіно є серіали, в яких історія не розтягнута на десятки сезонів. Іноді такі стрічки дарують ще більше вражень. Це нові формати, де немає усталених героїв і постійних сюжетних ліній — тут кожен епізод може відкинути вас у зовсім інший світ із новими людьми, новими правилами і непередбачуваним фіналом.

Новини.LIVE розповість про два таких популярних серіали. 

Реклама
Читайте також:

Серіали-антології з цікавим сюжетом

"Фарґо"

У цьому серіалі злочин і абсурд йдуть пліч-о-пліч. Лорн Малво — справжній соціопат, який випадково з’являється в тихому містечку Міннесоти. Тут він зустрічає Лестера, нещасного страхового агента, життя якого мало чим може вразити — доки Малво не вирішує його "розбудити". Від цієї зустрічі починаються серії ланцюгових подій: убивства, погоні, хитрі маневри і повна плутанина, у якій навіть поліцейські не завжди розуміють, хто на чиєму боці. Іноді страшно, іноді смішно, але завжди неочікувано. 

Кожен новий сезон розповість вам про нову цікаву історію.

"Чорне дзеркало"

Цей серіал показує, як технології змінюють наше життя і не завжди на краще. Ми живемо в світі, де кожен з нас під прицілом камер, алгоритмів і додатків, які знають про нас більше, ніж ми самі. У "Чорному дзеркалі" навіть найзвичніші речі — телефон, соцмережа, чат — стають каталізаторами для драматичних подій. Кожна серія — це маленька історія про людські бажання, страхи і залежності, які виростають із того, що ми звикли називати "звичайним життям".

У таких серіалах не треба чекати кілька сезонів, щоб зрозуміти, куди веде історія. 

Раніше ми писали про те, який рейтинговий серіал закрили на Netflix. Фанати незадоволені.

Також ми повідомляли про виняткові серіали від Netflix, в яких кінцівка вразить своєю неочікуваністю кожного.

фільм серіал розслідування трилери детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації