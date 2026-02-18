Видео
Главная Кино Каждая серия как фильм — 2 сериала-антологии, от которых не оторваться

Дата публикации 18 февраля 2026 23:02
2 лучших сериала-антологии — подборка для тех, кто ценит свое время
Главный герой 1 сезона "Фарго". Кадр из видео

В мире кино есть сериалы, в которых история не растянута на десятки сезонов. Иногда такие ленты дарят еще больше впечатлений. Это новые форматы, где нет устоявшихся героев и постоянных сюжетных линий — здесь каждый эпизод может отбросить вас в совершенно другой мир с новыми людьми, новыми правилами и непредсказуемым финалом.

Новини.LIVE расскажет о двух таких популярных сериалах.

"Фарго"

В этом сериале преступление и абсурд идут бок о бок. Лорн Малво — настоящий социопат, который случайно появляется в тихом городке Миннесоты. Здесь он встречает Лестера, несчастного страхового агента, жизнь которого мало чем может поразить — пока Малво не решает его "разбудить". С этой встречи начинаются серии цепных событий: убийства, погони, хитрые маневры и полная неразбериха, в которой даже полицейские не всегда понимают, кто на чьей стороне. Иногда страшно, иногда смешно, но всегда неожиданно.

Каждый новый сезон расскажет вам о новой интересной истории.

"Черное зеркало"

Этот сериал показывает, как технологии меняют нашу жизнь и не всегда в лучшую сторону. Мы живем в мире, где каждый из нас под прицелом камер, алгоритмов и приложений, которые знают о нас больше, чем мы сами. В "Черном зеркале" даже самые привычные вещи — телефон, соцсеть, чат — становятся катализаторами для драматических событий. Каждая серия — это маленькая история о человеческих желаниях, страхах и зависимостях, которые вырастают из того, что мы привыкли называть "обычной жизнью".

В таких сериалах не надо ждать несколько сезонов, чтобы понять, куда ведет история.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
