2 лучших сериала-антологии — подборка для тех, кто ценит свое время

Каждая серия как фильм — 2 сериала-антологии, от которых не оторваться
В мире кино есть сериалы, в которых история не растянута на десятки сезонов. Иногда такие ленты дарят еще больше впечатлений. Это новые форматы, где нет устоявшихся героев и постоянных сюжетных линий — здесь каждый эпизод может отбросить вас в совершенно другой мир с новыми людьми, новыми правилами и непредсказуемым финалом.
Новини.LIVE расскажет о двух таких популярных сериалах.
Сериалы-антологии с интересным сюжетом
"Фарго"
В этом сериале преступление и абсурд идут бок о бок. Лорн Малво — настоящий социопат, который случайно появляется в тихом городке Миннесоты. Здесь он встречает Лестера, несчастного страхового агента, жизнь которого мало чем может поразить — пока Малво не решает его "разбудить". С этой встречи начинаются серии цепных событий: убийства, погони, хитрые маневры и полная неразбериха, в которой даже полицейские не всегда понимают, кто на чьей стороне. Иногда страшно, иногда смешно, но всегда неожиданно.
Каждый новый сезон расскажет вам о новой интересной истории.
"Черное зеркало"
Этот сериал показывает, как технологии меняют нашу жизнь и не всегда в лучшую сторону. Мы живем в мире, где каждый из нас под прицелом камер, алгоритмов и приложений, которые знают о нас больше, чем мы сами. В "Черном зеркале" даже самые привычные вещи — телефон, соцсеть, чат — становятся катализаторами для драматических событий. Каждая серия — это маленькая история о человеческих желаниях, страхах и зависимостях, которые вырастают из того, что мы привыкли называть "обычной жизнью".
В таких сериалах не надо ждать несколько сезонов, чтобы понять, куда ведет история.
Ранее мы писали о том, какой рейтинговый сериал закрыли на Netflix. Фанаты недовольны.
Также мы сообщали об исключительных сериалах от Netflix, в которых концовка поразит своей неожиданностью каждого.
Читайте Новини.LIVE!