3 популярні серіали за реальними подіями — варто зберегти цю добірку

Головний герой серіалу "Сходи". Кадр з відео

Іноді життя саме підкидає історії, які ніякий сценарист у Голлівуді не зміг би вигадати. Саме такі сюжети і роблять серіали, засновані на реальних подіях, такими захопливими.

Новини.LIVE розповість про три серіали, які вразили глядачів останніми роками.

Реклама

Читайте також:

3 популярні серіали, засновані на реальних подіях

"Сходи"

У грудні 2001 року в Північній Кароліні трапилася трагедія. Майкл Петерсон, успішний політик і письменник, знаходить свою дружину Кетлін мертвою біля сходів у їхньому будинку. Спочатку здається, що це нещасний випадок, але сумніви швидко виникають у дітей від першого шлюбу Кетлін. Незабаром Майкл стає головним підозрюваним, а справа розтягується на шістнадцять років. Поки дивишся "Сходи", ловиш себе на тому, що затамувавши подих, чекаєш, чим же усе закінчиться.

"Чорний птах"

Джиммі Кін живе життя, сповнене протиріч. Він був героєм футбольної команди, сином поліцейського, але водночас опинився за гратами як наркоторговець. Йому дають шанс на дострокове звільнення при умові, якщо Джиммі погодиться відправитись до в’язниці для душевнохворих, щоб працювати із серійним вбивцею Ларрі Холлом. Джиммі потрібно вивести вбивцю на чисту воду і дізнатися, де поховані його жертви. Дуже важко морально дивитись серіал, але він від цього не менш захопливий.

"Під мостом"

1997 рік, місто Вікторія в Британській Колумбії. Тут стається загадкове вбивство молодої дівчини на березі річки. Під підозрою опиняється група підлітків. Вони змушені довірятися письменниці, яка приїхала розслідувати справу. Кожен епізод відкриває нові деталі і несподівані повороти. Тому за цим усім так цікаво спостерігати.

Раніше ми писали про те, які серіали про війну в Україні має подивитись кожен. В них показано реалії, в яких ми усі живемо.

Також ми повідомляли про новий мінісеріал від Netflix, що заснований на реальних подіях. Історія, що заслуговує на увагу.