Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Серіали на реальних подіях — 3 популярні історії, що вражають

Серіали на реальних подіях — 3 популярні історії, що вражають

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 19:42
3 популярні серіали за реальними подіями — варто зберегти цю добірку
Головний герой серіалу "Сходи". Кадр з відео

Іноді життя саме підкидає історії, які ніякий сценарист у Голлівуді не зміг би вигадати. Саме такі сюжети і роблять серіали, засновані на реальних подіях, такими захопливими. 

Новини.LIVE розповість про три серіали, які вразили глядачів останніми роками.

Реклама
Читайте також:

3 популярні серіали, засновані на реальних подіях

"Сходи"

У грудні 2001 року в Північній Кароліні трапилася трагедія. Майкл Петерсон, успішний політик і письменник, знаходить свою дружину Кетлін мертвою біля сходів у їхньому будинку. Спочатку здається, що це нещасний випадок, але сумніви швидко виникають у дітей від першого шлюбу Кетлін. Незабаром Майкл стає головним підозрюваним, а справа розтягується на шістнадцять років. Поки дивишся "Сходи", ловиш себе на тому, що затамувавши подих, чекаєш, чим же усе закінчиться. 

"Чорний птах"

Джиммі Кін живе життя, сповнене протиріч. Він був героєм футбольної команди, сином поліцейського, але водночас опинився за гратами як наркоторговець. Йому дають шанс на дострокове звільнення при умові, якщо Джиммі погодиться відправитись до в’язниці для душевнохворих, щоб працювати із серійним вбивцею Ларрі Холлом. Джиммі потрібно вивести вбивцю на чисту воду і дізнатися, де поховані його жертви. Дуже важко морально дивитись серіал, але він від цього не менш захопливий.

"Під мостом"

1997 рік, місто Вікторія в Британській Колумбії. Тут стається загадкове вбивство молодої дівчини на березі річки. Під підозрою опиняється група підлітків. Вони змушені довірятися письменниці, яка приїхала розслідувати справу. Кожен епізод відкриває нові деталі і несподівані повороти. Тому за цим усім так цікаво спостерігати.

Раніше ми писали про те, які серіали про війну в Україні має подивитись кожен. В них показано реалії, в яких ми усі живемо.

Також ми повідомляли про новий мінісеріал від Netflix, що заснований на реальних подіях. Історія, що заслуговує на увагу.

фільм серіал детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації