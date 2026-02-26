Культові фільми про кохання — 2 драми, від яких неможливо не плакати

Cцена з серіалу "Щоденник пам'яті". Кадр з відео

Є фільми, які залишають по собі не просто приємні спогади, а справжній слід у серці. Коли на екрані розгортається історія кохання, що стикається з нездоланними обставинами, іноді важко стримати сльози.

Новини.LIVE відібрали два фільми, де кожне слово, кожен погляд пронизаний ніжністю та болем.

Легендарні фільми про кохання

"Титанік" (1997)

Молода Роуз відправляється в подорож на розкішному кораблі разом із багатою родиною та нареченим. Вона не підозрює, що випадкова зустріч із бідним художником Джеком переверне її життя. На короткий час вони стають щасливими по-справжньому, відчуваючи кохання без умов і правил. Але щастя триває недовго — природа та обставини ставлять перед ними немислимі випробування.

"Щоденник пам'яті"

Старий чоловік читає жінці записи з минулого, розповідаючи про кохання юнака і дівчини. Ной — веселий і щирий хлопець із простої сім’ї, Еллі — граціозна донька багатих батьків. Він закохується в неї з першого погляду. Їхнє кохання щире, але розділене соціальними бар’єрами. Батьки Ноя приймають Еллі, але її родина не погоджується на вибір дочки.

Через сварку та відстань вони розлучаються. Ной намагається дістатися до серця коханої через листи, намагаючись виправити помилки, але відповіді немає. Фільм про те, як люди борються з обставинами заради кохання.

