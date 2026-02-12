Культові ромкоми початку 2000-х — 3 улюблені комедії про кохання

Бріджит Джонс. Кадр з відео

Любов, гумор і трохи драми — саме за це ми завжди поверталися до романтичних комедій 2000-х. Ці фільми не просто розважають, вони переносять у часи, коли стиль життя і ставлення до кохання мали свій неповторний ритм.

Новини.LIVE пропонує пригадати кілька історій, які й досі змушують посміхатися.

Легендарні романтичні комедії 2000-х

"Чого хочуть жінки" (2000)

Нік Маршал (Мел Ґібсон) завжди вважав себе майстром спокушання. Жінки падають до його ніг, але серйозних стосунків він не шукає. Проте коли нова босиня Дарсі (Гелен Гант) доручає йому вивчати жіночі продукти, Нік отримує несподіваний бонус — здатність чути думки жінок. Спершу це здається чудовим шансом на власну вигоду, але згодом він розуміє, що розуміння чужих емоцій не завжди робить життя легшим.

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

Бріджит Джонс (Рене Зеллвегер) вирішила, що настав час взяти себе в руки. Їй вже за тридцять, і почувається вона самотньою, бо з чоловіками постійно щось не складається. Її щоденник стає місцем для роздумів, мрій і планів. Паралельно з цим Бріджит ловить себе на тому, що серце часто обирає не того, кого логіка вважає "правильним".

"Весільний переполох" (2001)

Мері Фіоре (Дженніфер Лопес) знає про весілля все: вона їх організовує, створює святкову магію для інших. Та її власне життя в коханні трохи плутається. Коли з’являється Стів Едісон (Метью Макконагі), здається, що щось зміниться. Але життя любить ускладнювати прості рішення. Стів виявляється нареченим клієнтки Мері. І тут починається справжнє випробування почуттів, планів і власних переконань.

