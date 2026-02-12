Культовые ромкомы начала 2000-х — 3 любимые комедии о любви

Бриджит Джонс. Кадр из видео

Любовь, юмор и немного драмы — именно за это мы всегда возвращались к романтическим комедиям 2000-х. Эти фильмы не просто развлекают, они переносят во времена, когда стиль жизни и отношение к любви имели свой неповторимый ритм.

Новини.LIVE предлагает вспомнить несколько историй, которые до сих пор заставляют улыбаться.

Легендарные романтические комедии 2000-х

"Чего хотят женщины" (2000)

Ник Маршал (Мел Гибсон) всегда считал себя мастером соблазнения. Женщины падают к его ногам, но серьезных отношений он не ищет. Однако когда новая босиня Дарси (Хелен Хант) поручает ему изучать женские продукты, Ник получает неожиданный бонус — способность слышать мысли женщин. Сначала это кажется отличным шансом на собственную выгоду, но впоследствии он понимает, что понимание чужих эмоций не всегда делает жизнь легче.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) решила, что пришло время взять себя в руки. Ей уже за тридцать, и чувствует она себя одинокой, потому что с мужчинами постоянно что-то не складывается. Ее дневник становится местом для размышлений, мечтаний и планов. Параллельно с этим Бриджит ловит себя на том, что сердце часто выбирает не того, кого логика считает "правильным".

"Свадебный переполох" (2001)

Мэри Фиоре (Дженнифер Лопес) знает о свадьбах все: она их организовывает, создает праздничную магию для других. Но ее собственная жизнь в любви немного путается. Когда появляется Стив Эдисон (Мэтью Макконахи), кажется, что что-то изменится. Но жизнь любит усложнять простые решения. Стив оказывается женихом клиентки Мэри. И тут начинается настоящее испытание чувств, планов и собственных убеждений.

