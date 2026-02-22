3 кращі ромкоми в історії кіно — ви захочете їх переглянути

Cцена з фільму "Освідчення"

Найкращі романтичні комедії — це не просто фільми, які можна подивитися на один вечір. Історії, що зворушують, змушують сміятися й дарують віру в справжні почуття.

Новини.LIVE розповість про деякі такі стрічки, що закарбуються в памʼяті надовго.

Кращі романтичні комедії в історії кіно

"Красуня" — 1990 рік

Ця стрічка розповідає про те, як любов знаходить нас у найнесподіваніший момент. Едвард Льюіс — бізнесмен, який звик рахувати кожну копійку і планувати великі угоди. Одного вечора, катаючись містом на розкішному автомобілі, він зустрічає Вів’єн. Разом вони проводять коротку, але насичену ніч, домовляючись про взаємовигідну угоду. Проте за цією угодою ховається щось більше — взаємна симпатія, що перевертає їхні життя і змушує по-іншому дивитися на світ.

"Щоденник Бріджит Джонс" — 2001 рік

Бріджит Джонс — звичайна жінка, яка вирішує взяти життя у свої руки. Вона заводить щоденник, у який відкрито записує всі свої думки та переживання. На меті у неї знайти справжнє кохання і стати щасливою.

"Освідчення" — 2009 рік



Історія про те, як фіктивні відносини можуть перетворитися на справжні почуття. Маргарет Тейт — сувора й успішна редакторка, яка не звикла відволікатися від роботи. Коли вона дізнається, що її робоча віза майже закінчилася, Маргарет наважується на фіктивний шлюб із своїм асистентом Ендрю Пекстон, аби залишитися в країні.

Спочатку все здається простою хитрістю, але перевірка імміграційної служби та знайомство з родиною Ендрю — все це перетворюється на справжнє випробування для них обох.

