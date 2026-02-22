3 лучших ромкома в истории кино — вы захотите их пересмотреть

Сцена из фильма "Предложение"

Лучшие романтические комедии — это не просто фильмы, которые можно посмотреть на один вечер. Истории, которые трогают, заставляют смеяться и дарят веру в настоящие чувства.

Новини.LIVE расскажет о некоторых таких лентах, которые запечатлеются в памяти надолго.

Реклама

Читайте также:

Лучшие романтические комедии в истории кино

"Красотка" — 1990 год

Эта лента рассказывает о том, как любовь находит нас в самый неожиданный момент. Эдвард Льюис — бизнесмен, который привык считать каждую копейку и планировать крупные сделки. Однажды вечером, катаясь по городу на роскошном автомобиле, он встречает Вивьен. Вместе они проводят короткую, но насыщенную ночь, договариваясь о взаимовыгодной сделке. Однако за этой сделкой скрывается нечто большее — взаимная симпатия, которая переворачивает их жизни и заставляет по-другому смотреть на мир.

"Дневник Бриджит Джонс" — 2001 год

Бриджит Джонс — обычная женщина, которая решает взять жизнь в свои руки. Она заводит дневник, в который открыто записывает все свои мысли и переживания. Цель у нее найти настоящую любовь и стать счастливой.

"Предложение" — 2009 год



История о том, как фиктивные отношения могут превратиться в настоящие чувства. Маргарет Тейт — строгий и успешный редактор, которая не привыкла отвлекаться от работы. Когда она узнает, что ее рабочая виза почти закончилась, Маргарет решает на фиктивый брак со своим ассистентом Эндрю Пэкстон, чтобы остаться в стране.

Сначала все кажется простой хитростью, но проверка иммиграционной службы и знакомство с семьей Эндрю — все это превращается в настоящее испытание для них обоих.

Ранее мы писали о том, какие ромкомы посмотреть вместе с любимым человеком.

Также мы сообщали о лучших ромкомах начала 2000-х, которые большинство пересматривают до сих пор.