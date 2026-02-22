Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Больше чем просто кино — 3 лучшие романтические комедии

Больше чем просто кино — 3 лучшие романтические комедии

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 04:52
3 лучших ромкома в истории кино — вы захотите их пересмотреть
Сцена из фильма "Предложение"

Лучшие романтические комедии — это не просто фильмы, которые можно посмотреть на один вечер. Истории, которые трогают, заставляют смеяться и дарят веру в настоящие чувства.

Новини.LIVE расскажет о некоторых таких лентах, которые запечатлеются в памяти надолго.

Реклама
Читайте также:

Лучшие романтические комедии в истории кино

"Красотка" — 1990 год

Эта лента рассказывает о том, как любовь находит нас в самый неожиданный момент. Эдвард Льюис — бизнесмен, который привык считать каждую копейку и планировать крупные сделки. Однажды вечером, катаясь по городу на роскошном автомобиле, он встречает Вивьен. Вместе они проводят короткую, но насыщенную ночь, договариваясь о взаимовыгодной сделке. Однако за этой сделкой скрывается нечто большее — взаимная симпатия, которая переворачивает их жизни и заставляет по-другому смотреть на мир.

"Дневник Бриджит Джонс" — 2001 год

Бриджит Джонс — обычная женщина, которая решает взять жизнь в свои руки. Она заводит дневник, в который открыто записывает все свои мысли и переживания. Цель у нее найти настоящую любовь и стать счастливой.

"Предложение" — 2009 год

История о том, как фиктивные отношения могут превратиться в настоящие чувства. Маргарет Тейт — строгий и успешный редактор, которая не привыкла отвлекаться от работы. Когда она узнает, что ее рабочая виза почти закончилась, Маргарет решает на фиктивый брак со своим ассистентом Эндрю Пэкстон, чтобы остаться в стране.

Сначала все кажется простой хитростью, но проверка иммиграционной службы и знакомство с семьей Эндрю — все это превращается в настоящее испытание для них обоих.

Ранее мы писали о том, какие ромкомы посмотреть вместе с любимым человеком.

Также мы сообщали о лучших ромкомах начала 2000-х, которые большинство пересматривают до сих пор.

кино романтика любовь комедия фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации