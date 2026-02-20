Фільми, схожі на "Буремний перевал" — краща добірка готичних драм

Сцена з фільму "Гордість і упередження". Кадр з відео

Кохання, яке межує з одержимістю, порожні пейзажі Йоркшира та герої, що не знають пощади — "Буремний перевал" залишає після себе особливий присмак. Тож якщо історія Гіткліффа і Кеті вже довго не відпускає вас, ми зібрали кілька фільмів, що відлунюють тією ж темною, глибокою романтикою.

Фільми про палке та небезпечне кохання

"Гордість і упередження" (2005)

Кінець XVIII століття, Англія. Молода, яскрава дівчина зустрічає містера Дарсі — замкнутого, багатого й гордого чоловіка. Він одразу притягує її увагу, але він їй відповідає холодом і відстороненістю. Між ними розгортається складна гра почуттів: чи зможе Дарсі подолати власну гордість і побачити щирість її серця?

"Спокута" (2007)

Брайоні Талліс — молода дівчина, що ненароком спостерігає за своєю сестрою та Роббі, молодим чоловіком, і неправильно тлумачить їхні стосунки. Помилкові висновки запускають ланцюг трагедій, які змінюють життя героїв назавжди.

"Джейн Ейр" (2011)

Ця історія для тих, хто цінує щирі почуття й внутрішню силу героїні. Джейн росте в світі, сповненому несправедливості та жорстокості, але зберігає чуття і глибоку спостережливість. Її життя змінюється, коли вона стає гувернанткою в будинку Едварда Рочестера. Джейн вперше в житті закохується, що стає для неї випробуванням на мужність.

"Багряний пік" (2015)

Після смерті матері маленька Едіт чує її попередження у вигляді привидів. Дорослішаючи, дівчина стає письменницею готичних романів і знайомиться з таємничим Томасом Шарпом. Кохання до нього приносить не радість, а біль і страх. Фільм майстерно показує, як пристрасть і страх можуть переплітатися, залишаючи героїню на межі розпачу та одержимості.

