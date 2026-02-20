Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Що подивитися після "Буремного перевалу" — 4 атмосферних фільми

Що подивитися після "Буремного перевалу" — 4 атмосферних фільми

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 17:07
Фільми, схожі на "Буремний перевал" — краща добірка готичних драм
Сцена з фільму "Гордість і упередження". Кадр з відео

Кохання, яке межує з одержимістю, порожні пейзажі Йоркшира та герої, що не знають пощади — "Буремний перевал" залишає після себе особливий присмак. Тож якщо історія Гіткліффа і Кеті вже довго не відпускає вас, ми зібрали кілька фільмів, що відлунюють тією ж темною, глибокою романтикою.

Новини.LIVE розповість про такі стрічки більше.

Реклама
Читайте також:

Фільми про палке та небезпечне кохання

"Гордість і упередження" (2005)

Кінець XVIII століття, Англія. Молода, яскрава дівчина зустрічає містера Дарсі — замкнутого, багатого й гордого чоловіка. Він одразу притягує її увагу, але він їй відповідає холодом і відстороненістю. Між ними розгортається складна гра почуттів: чи зможе Дарсі подолати власну гордість і побачити щирість її серця?

"Спокута" (2007)

Брайоні Талліс — молода дівчина, що ненароком спостерігає за своєю сестрою та Роббі, молодим чоловіком, і неправильно тлумачить їхні стосунки. Помилкові висновки запускають ланцюг трагедій, які змінюють життя героїв назавжди. 

"Джейн Ейр" (2011)

Ця історія для тих, хто цінує щирі почуття й внутрішню силу героїні. Джейн росте в світі, сповненому несправедливості та жорстокості, але зберігає чуття і глибоку спостережливість. Її життя змінюється, коли вона стає гувернанткою в будинку Едварда Рочестера. Джейн вперше в житті закохується, що стає для неї випробуванням на мужність.

"Багряний пік" (2015)

Після смерті матері маленька Едіт чує її попередження у вигляді привидів. Дорослішаючи, дівчина стає письменницею готичних романів і знайомиться з таємничим Томасом Шарпом. Кохання до нього приносить не радість, а біль і страх. Фільм майстерно показує, як пристрасть і страх можуть переплітатися, залишаючи героїню на межі розпачу та одержимості.

Раніше ми ділилися підбіркою серіалів про сильних жінок, на долю яких випало чимало випробовувань. Без щасливих фіналів, але з життєвим сюжетом.

Також ми повідомляли, які романтичні комедії можна подивитись. Буде з чого посміятись і поплакати.

фільм романтика драма добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації