В стиле "Грозового перевала" — 4 атмосферных фильма о любви

Дата публикации 20 февраля 2026 17:07
Фильмы в стиле на "Грозового перевала" — лучшие готические драмы
Сцена из фильма "Гордость и предубеждение". Кадр из видео

Любовь, граничащая с одержимостью, пустые пейзажи Йоркшира и герои, не знающие пощады — вот почему многих затронул фильм "Грозовой перевал". И если история Гитклиффа и Кэти долго не отпускает вас, есть еще несколько фильмов, которые отзываются той же темной атмосферой.

Новини.LIVE расскажет о таких лентах больше.

Читайте также:

Фильмы о пылкой и опасной любви

"Гордость и предубеждение" (2005)

Конец XVIII века, Англия. Молодая, яркая девушка встречает мистера Дарси — замкнутого, богатого и гордого мужчину. Он сразу притягивает ее внимание, но он ей отвечает холодом и отстраненностью. Между ними разворачивается сложная игра чувств: сможет ли Дарси преодолеть собственную гордость и увидеть искренность ее сердца?

"Искупление" (2007)

Брайони Таллис — молодая девушка, которая ненароком наблюдает за своей сестрой и Робби, молодым человеком, и неправильно толкует их отношения. Ошибочные выводы запускают цепь трагедий, которые меняют жизнь героев навсегда.

"Джейн Эйр" (2011)

Эта история для тех, кто ценит искренние чувства и внутреннюю силу героини. Джейн растет в мире, полном несправедливости и жестокости, но сохраняет чутье и глубокую наблюдательность. Ее жизнь меняется, когда она становится гувернанткой в доме Эдварда Рочестера. Джейн впервые в жизни влюбляется, что становится для нее испытанием на мужество.

"Багровый пик" (2015)

После смерти матери маленькая Эдит слышит ее предупреждения в виде призраков. Взрослея, девушка становится писательницей готических романов и знакомится с таинственным Томасом Шарпом. Любовь к нему приносит не радость, а боль и страх. Фильм мастерски показывает, как страсть и страх могут переплетаться, оставляя героиню на грани отчаяния и одержимости.

Ранее мы делились подборкой сериалов о сильных женщинах, на долю которых выпало немало испытаний. Без счастливых финалов, но с жизненным сюжетом.

Также мы сообщали, какие романтические комедии можно посмотреть. Будет с чего посмеяться и поплакать.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
