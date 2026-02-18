Видео
Видео

4 сериала о женщинах с сильным характером — лучшие драмы

4 сериала о женщинах с сильным характером — лучшие драмы

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 17:00
4 лучших сериала о женщинах, которые вы полюбите — больше чем просто драма
Главная героиня "Мертвый для меня". Кадр из видео

Быть женщиной — это ежедневно примерять сразу несколько ролей, и они редко повторяются. Мы собрали сериалы, которые как раз демонстрируют это. В них нет идеальных жизней или сказочных счастливых финалов. Есть только женщины, которые борются, любят, предают и ищут себя.

Новини.LIVE расскажет о четырех таких историях, которые не отпускают до последних титров.

Читайте также:

Идеальные сериалы о женщинах

"Коварные горничные"

Четыре латиноамериканские горничные работают в домах богатых и знаменитых в Беверли-Хиллз. Их жизнь меняется навсегда, когда одна из подруг умирает — и с собой забирает тайну, которая могла уничтожить всех. Теперь женщины вынуждены беречь секрет, подвергая себя опасности, и одновременно справляться с требовательными хозяевами, живущими в своем собственном мире.

"Жены на охоте"

Софи приезжает из большого города в маленький техасский городок и встречает Марго Бэнкс, которая возглавляет загадочный клуб "Охотничьих жен". Сначала это кажется игрой или хобби, но реальность оказывается гораздо темнее: в лесу находят мертвую девушку, после чего секреты клуба начинают выходить наружу. Здесь женщины оберегают свои тайны так же, как и собственную свободу.

"Рассказ служанки"

В сериале показано будущее, где права женщин практически отменены, а религия стала оружием власти. Джун Осборн розлучили с мужем и дочью, ее саму силой отправили в специальный центр, где она должна родить ребенка для элиты. Но Джун не собирается молча подчиняться.

"Мертвый для меня"

Джен потеряла мужа и пытается справиться с горем. Она находит утешение в группе поддержки и встречает Джуди — энергичную, но таинственную женщину с собственной драмой. Джен предлагает Джуди пожить у себя, не догадываясь, какие секреты скрывает ее новая подруга.

кино сериал драма мини-сериал подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
