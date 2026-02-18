4 найкращі серіали про жінок, які ви полюбите — більше ніж просто драма

Головна героїня "Мертвий для мене". Кадр з відео

Бути жінкою — це щодня приміряти одразу кілька ролей, і вони рідко повторюються. Ми зібрали серіали, які якраз демонструють це. В них немає ідеальних життів або казкових щасливих фіналів. Є лише жінки, які борються, люблять, зраджують і шукають себе.

Новини.LIVE розповість про чотири такі історії, що не відпускають до останніх титрів.

Ідеальні серіали про жінок

"Підступні покоївки"

Чотири латиноамериканські покоївки працюють у будинках багатих і знаменитих у Беверлі-Гіллз. Їхнє життя змінюється назавжди, коли одна з подруг вмирає — і з собою забирає таємницю, яка могла знищити всіх. Тепер жінки змушені берегти секрет, наражаючись на небезпеку, і водночас справлятися з вимогливими господарями, що живуть у своєму власному світі.

"Дружини на полюванні"

Софі приїжджає з великого міста до маленького техаського містечка і зустрічає Марго Бенкс, яка очолює загадковий клуб "Мисливських дружин". Спершу це здається грою чи хобі, але реальність виявляється набагато темнішою: у лісі знаходять мертву дівчину, після чого секрети клубу починають виходити назовні. Тут жінки оберігають свої таємниці так само, як і власну свободу.

"Оповідь служниці"

В серіалі показане майбутнє, де права жінок практично скасовані, а релігія стала зброєю влади. Джун Осборн розлучили з чоловіком та донькою, її саму силоміць відправили до спеціального центру, де вона має народити дитину для еліти. Але Джун не збирається мовчки підкорятися.

"Мертвий для мене"

Джен втратила чоловіка й намагається впоратися з горем. Вона знаходить розраду у групі підтримки і зустрічає Джуді — енергійну, але таємничу жінку з власною драмою. Джен пропонує Джуді пожити у себе, не здогадуючись, які секрети приховує її нова подруга.

