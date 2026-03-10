Відео
Головна Кіно Напружені трилери з непередбачуваним фіналом — могли не бачити

Напружені трилери з непередбачуваним фіналом — могли не бачити

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 10:04
4 недооцінених психологічних трилери, які ви могли пропустити
Фрагменти з фільму "Яма". Колаж: Новини.LIVE

Іноді найсильніші трилери не стоять у топах стрімінгів і тому проходять повз широку аудиторію. І дарма. Бо серед архівів можна знайти історії, що тримають у напрузі не гірше за гучні блокбастери.

Новини.LIVE згадали кілька фільмів, які легко могли загубитися у великому потоці прем’єр, але й сьогодні здатні подарувати справжній адреналін. 

Читайте також:

Якщо хочете провести вечір за сюжетом, де напруга росте з кожною сценою — ці трилери варто додати у свій список перегляду.

Які трилери варто подивитися

"Яма" (2001)

Ідея здається майже безневинною. Четверо підлітків із престижної англійської школи вирішують трохи втекти від правил і контролю дорослих. Для цього вони обирають старий військовий бункер, схований глибоко під землею. Без світла, без зв’язку, без сторонніх очей — тільки вони і кілька днів свободи.

Але те, що починалося як ризикована пригода, швидко перетворюється на психологічну пастку. Простір навколо стискається, атмосфера стає дедалі напруженішою, а між друзями починають спливати речі, про які ніхто не хотів говорити вголос.

"Не кажи ні слова" (2001)

Головний герой — досвідчений психіатр Натан, який звик працювати з найскладнішими пацієнтами. Його просять оглянути молоду жінку з тяжким психічним розладом. Та раптом доньку лікаря викрадають. Викрадачі висувають дивну умову — чоловік повинен дізнатися від пацієнтки певну інформацію. 

"Останній будинок ліворуч" (2009)

На перший погляд — звичайна сімейна поїздка за місто. Донька хірурга Джона Коллінвуда погоджується провести вихідні з батьками у заміському будинку. Для родини це шанс трохи відпочити й провести час разом.

Та неподалік живе подруга дівчини, і невелика зустріч швидко обертається знайомством із дивним хлопцем на ім’я Джастін. Спочатку все нагадує типову підліткову пригоду — розмови, музика, трохи заборонених розваг. А потім з’являються родичі Джастіна. І стає зрозуміло, що перед дівчатами зовсім не та компанія, з якою можна просто розійтися по домівках.

Події стрімко набирають жорстокого оберту, а справжній жах починається тоді, коли злочинці опиняються саме в тому будинку, де відпочивають батьки Мері.

"Стокер" (2013)

Після смерті батька життя Індії змінюється. Саме в цей момент з’являється загадковий дядько Чарльз — молодший брат покійного. Родина майже нічого про нього не знає, але він вирішує залишитися жити з ними. Та щось у ньому викликає тривогу. Особливо в Індії. З кожним днем у будинку стає все більше дивних дрібниць, натяків і відчуття, що за чарівною поведінкою гостя ховається щось значно темніше.

фільм драма трилери добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
