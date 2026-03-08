Серіали-трилери на 10/10 — що подивитися за рекомендацією глядачів

Фрагменти з серіалу "Амнезія". Колаж: Новини.LIVE

У світі серіалів, де щомісяця виходять десятки нових проєктів, важко знайти щось справді бездоганне. Проте є історії, які тримають у напрузі з першої до останньої хвилини, де кожна деталь має велике значення.

Новини.LIVE розповість про ці серіали більш детально.

Які серіали-трилери подивитись

"Той, хто вбиває"

Цей серіал показує світ через очі досвідченої слідчої Катрін Ріс Йєнсен. Вона вже багато років розкриває найстрашніші злочини Копенгагена. Дитячі травми та жорстоке минуле не зламали її, а зробили безстрашною. Вона йде до кінця заради правди, навіть якщо це загрожує її власному життю. Допомогають їй — Стіг Мельбек, який часто ставить під сумнів її методи, та психолог Томас Шеффер, чия темна історія теж впливає на розслідування.

"Міст"

На мосту між Данією та Швецією знаходять тіло і починається найцікавіше. Детективи Мартін і Саґа ведуть розслідування, яке не просто про злочин, а про людські слабкості, нерівність і соціальні конфлікти.

"Амнезія"

В серіалі агент ФБР Емілі Бірн зникає при загадкових обставинах, коли намагається розкрити серію жорстоких вбивств у Бостоні. Минають шість років і раптом її знаходять у віддаленій хижі. Та повернення додому не приносить полегшення: Емілі не пам’ятає нічого зі зниклих років. А ще гірше те, що її чоловік уже одружився з іншою жінкою, яка тепер виховує їхнього сина. Світ, який вона знала, змінився назавжди. І ніби цього мало, незабаром Емілі стає головною підозрюваною у нових вбивствах, що сколихнули місто.

"Любе дитя"

Іноді життя ставить людину у такі обставини, що повністю змінюють її. Жінка, яка багато років була в полоні разом зі своїми дітьми, знала лише суворі правила і постійний контроль. Її життя було ізольоване від зовнішнього світу, але одного дня вона змогла втекти. Історія захоплює тим, що показує не лише жахи полону, а й неймовірну силу волі та бажання відновити справедливість.

