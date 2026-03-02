5 найстрашніших серіалів світу, від яких важко відірватися

Герої серіалу "Зло". Кадр з відео

Справжній страх не стрибає з-за рогу, щоб налякати. Адже у 2026-му горор знову став глибшим. Менше дешевих ефектів — більше психології. Більше тем, які чіпляють особисто.

Новини.LIVE зібрали п’ять серіалів, після яких не хочеться одразу вимикати світло.

Легендарні серіали-горори з захопливим сюжетом

"Маріанн"

Це історія про письменницю, яка в дитинстві боялася відьми. Щоб якось пережити нічні кошмари, вона вигадала її в книжках і зробила головною героїнею своїх романів. Здавалося б, страх залишився на сторінках. Але через роки відьма повертається. Уже не у снах.

"Дім з прислугою"

Молода сім’я переживає смерть немовляти. Мати не витримує втрати і починає доглядати ляльку, ніби це жива дитина. Чоловік підтримує цю ілюзію. Вони навіть наймають няню. І от тут стає не по собі. Бо няня поводиться так, наче нічого дивного не відбувається. Дім поступово наповнюється ще більш дивними подіями.

"Мотель Бейтсів"

Мати і син переїжджають у маленьке місто після смерті батька. Вони купують мотель і намагаються почати спочатку. Та містечко не таке просте, як здається. Найстрашніше тут — стосунки між матір’ю та сином. Їхня залежність одне від одного. Їхні таємниці. Це повільна історія про те, як формується людина. І як любов може стати небезпечною.

"Ззовні"

Невелике містечко серед лісу. Туди легко заїхати, але виїхати — ні. Люди потрапляють сюди випадково і розуміють, що стали заручниками. Вночі з лісу виходять істоти, щоб убивати. Серіал тримає на відчутті пастки. Немає гарантій, що хтось врятується. Лише страх невідомого.

"Зло"

У центрі сюжету психологиня Крістен, яка розслідує справи з нібито надприродними явищами. Вона скептик і намагається знайти раціональні пояснення тому, що інші називають одержимістю чи втручанням темних сил. Але не все так просто. Кожна справа ставить під сумнів її переконання. Де закінчується психіатрія і починається щось інше? Чи справді зло зовнішнє — чи воно всередині нас?

