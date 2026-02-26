Акторка Нів Кемпбелл пояснила, чому відмовилася від зйомок у "Крику 6"

Нів Кемпбелл у фільмі "Крик 7". Кадр з відео

Нещодавно Нів Кемпбелл у програмі CBS Mornings відверто розповіла, чому відмовилася повертатися до франшизи "Крик" у шостій частині. Вона зазначила, що для неї було важливо зробити цей вибір.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

"Коли я приймала це рішення, я просто не думала, що зможу жити спокійно, виходячи на знімальний майданчик. Я відчувала дискомфорт. Я знала, що моя цінність для цієї франшизи набагато вища за те, що мені запропонували", — розповіла акторка.

Чому Нів Кемпбелл не було у фільмі "Крик 6"

Вона щиро зізналась, що коли прощалася з цим проєктом, думала, що це кінець. Принаймі вона розуміла, що ймовірність цього велика. Нів зізналася, що важко було усвідомлювати, що знімальна група "Крика 6" проводила свій перший знімальний день без неї. Проте акторка переконана, що на той момент рішення відмовитися було правильним.

"Це була моя правда на той момент. І те, що люди мене підтримали — це було дуже приємно. Я вважаю, що кожен повинен робити свій вибір", — сказала Кемпбелл.

Ще у 2022 році Кемпбелл пояснювала виданню Variety, що відмова від "Крику 6" була пов’язана з тим, що запропонована їй роль не відповідала внеску, який вона зробила у франшизу. Ймовірно, мова була про гонорар. Тому вона вирішила рухатися далі.

Пізніше Кемпбелл таки повернулася до франшизи у "Крику 7", знявшись разом з оригінальним складом: Дэвідом Аркеттом, Метью Ліллардом та Кортні Кокс. Режисером стрічки став Кевін Уільямсон, автор сценарію першого фільму.

В Україні прем’єра "Крику 7" запланована на 26–27 лютого 2026 року.

