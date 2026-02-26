Актриса Нив Кэмпбелл объяснила, почему ее не было в "Крике 6"

Нив Кэмпбелл в фильме "Крик 7". Кадр из видео

Недавно Нив Кэмпбелл в программе CBS Mornings наконец-то призналась, почему приняла решение не возвращаться к франшизе "Крик" в шестой части. Она отметила, что для нее было важно сделать этот выбор.

"Когда я принимала это решение, я просто не думала, что смогу жить спокойно, выходя на съемочную площадку. Я чувствовала дискомфорт. Я знала, что моя ценность для этой франшизы намного выше того, что мне предложили", — рассказала актриса.

Почему Нив Кэмпбелл не было в фильме "Крик 6"

Она искренне призналась, что когда прощалась с этим проектом, думала, что это конец. По крайней мере она понимала, что вероятность этого велика. Нив призналась, что трудно было осознавать, что съемочная группа "Крика 6" проводила свой первый съемочный день без нее. Однако актриса убеждена, что на тот момент решение отказаться было правильным.

"Это была моя правда на тот момент. И то, что люди меня поддержали — это было очень приятно. Я считаю, что каждый должен делать свой выбор", — сказала Кэмпбелл.

Еще в 2022 году Кэмпбелл объясняла изданию Variety, что отказ от "Крика 6" был связан с тем, что предложенная ей роль не соответствовала вкладу, который она сделала во франшизу. Вероятно, речь была о гонораре. Поэтому она решила двигаться дальше.

Позже Кэмпбелл таки вернулась к франшизе в "Крике 7", снявшись вместе с оригинальным составом: Дэвидом Аркеттом, Мэтью Лиллардом и Кортни Кокс. Режиссером ленты стал Кевин Уильямсон, автор сценария первого фильма.

В Украине премьера "Крика 7" запланирована на 26-27 февраля 2026 года.

