Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Нив Кэмпбелл об отказе в съемках "Крика 6" — почему так решила

Нив Кэмпбелл об отказе в съемках "Крика 6" — почему так решила

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 10:06
Актриса Нив Кэмпбелл объяснила, почему ее не было в "Крике 6"
Нив Кэмпбелл в фильме "Крик 7". Кадр из видео

Недавно Нив Кэмпбелл в программе CBS Mornings наконец-то призналась, почему приняла решение не возвращаться к франшизе "Крик" в шестой части. Она отметила, что для нее было важно сделать этот выбор.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Реклама
Читайте также:

"Когда я принимала это решение, я просто не думала, что смогу жить спокойно, выходя на съемочную площадку. Я чувствовала дискомфорт. Я знала, что моя ценность для этой франшизы намного выше того, что мне предложили", — рассказала актриса.

Почему Нив Кэмпбелл не было в фильме "Крик 6"

Она искренне призналась, что когда прощалась с этим проектом, думала, что это конец. По крайней мере она понимала, что вероятность этого велика. Нив призналась, что трудно было осознавать, что съемочная группа "Крика 6" проводила свой первый съемочный день без нее. Однако актриса убеждена, что на тот момент решение отказаться было правильным.

"Это была моя правда на тот момент. И то, что люди меня поддержали — это было очень приятно. Я считаю, что каждый должен делать свой выбор", — сказала Кэмпбелл.

Еще в 2022 году Кэмпбелл объясняла изданию Variety, что отказ от "Крика 6" был связан с тем, что предложенная ей роль не соответствовала вкладу, который она сделала во франшизу. Вероятно, речь была о гонораре. Поэтому она решила двигаться дальше.

Позже Кэмпбелл таки вернулась к франшизе в "Крике 7", снявшись вместе с оригинальным составом: Дэвидом Аркеттом, Мэтью Лиллардом и Кортни Кокс. Режиссером ленты стал Кевин Уильямсон, автор сценария первого фильма.

В Украине премьера "Крика 7" запланирована на 26-27 февраля 2026 года.

Ранее мы писали о том, какие сериалы-хорроры наведут ужас на любого своим сюжетом. Не оставят равнодушным никого.

Также мы сообщали, когда ожидать экранизации второй части "Сайлент Хилл". Многие ожидали возвращения известных героев.

кино фильм знаменитости гонорары фильм Крик
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации