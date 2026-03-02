5 самых жутких сериалов в мире, которые затягивают с первых минут

Герои сериала "Зло". Кадр из видео

Настоящий страх может проявляться по-разному. В 2026-м хоррор снова преобразился. Меньше дешевых эффектов — больше людской психологии. Больше тем, которые цепляют лично.

Новини.LIVE собрали пять сериалов, после которых не хочется сразу выключать свет.

"Марианн"

Это история о писательнице, которая в детстве боялась ведьмы. Чтобы как-то пережить ночные кошмары, она выдумала ее в книжках и сделала главной героиней своих романов. Казалось бы, страх остался на страницах. Но спустя годы ведьма возвращается. Уже не во снах.

"Дом с прислугой"

Молодая семья переживает смерть младенца. Мать не выдерживает потери и начинает ухаживать за куклой, будто это живой ребенок. Муж поддерживает эту иллюзию. Они даже нанимают няню. И вот тут становится не по себе. Потому что няня ведет себя так, как будто ничего странного не происходит. Дом постепенно наполняется еще более странными событиями.

"Мотель Бейтсов"

Мать и сын переезжают в маленький город после смерти отца. Они покупают мотель и пытаются начать сначала. Но городок не такой простой, как кажется. Самое страшное здесь — отношения между матерью и сыном. Их зависимость друг от друга. Их тайны. Это медленная история о том, как формируется человек. И как любовь может стать опасной.

"Извне"

Небольшой городок среди леса. Туда легко заехать, но уехать — нет. Люди попадают сюда случайно и понимают, что стали заложниками. Ночью из леса выходят существа, чтобы убивать. Сериал держит на ощущении ловушки. Нет гарантий, что кто-то спасется. Только страх неизвестного.

"Зло"

В центре сюжета психолог Кристен, которая расследует дела с якобы сверхъестественными явлениями. Она скептик и пытается найти рациональные объяснения тому, что другие называют одержимостью или вмешательством темных сил. Но не все так просто. Каждое дело ставит под сомнение ее убеждения. Где заканчивается психиатрия и начинается что-то другое? Действительно ли зло внешнее — или оно внутри нас?

