Достойны внимания — сериалы-триллеры, что зрители оценили в 10/10

Достойны внимания — сериалы-триллеры, что зрители оценили в 10/10

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 08:18
Лучшие сериалы-триллеры — что стоит посмотреть по мнению зрителей
Фрагменты из сериала "Амнезия". Коллаж: Новини.LIVE

В мире сериалов, что постоянно обновляется новыми проектами, трудно найти что-то особенное. Однако есть истории, которые постоянно держат в напряжении, и где каждая деталь имеет большое значение.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах более подробно.

Читайте также:

Какие сериалы-триллеры посмотреть

"Тот, кто убивает"

Этот сериал показывает мир глазами опытного следователя Катрин Рис Йенсен. Она уже много лет раскрывает самые страшные преступления Копенгагена. Детские травмы и жестокое прошлое не сломали ее, а сделали бесстрашной. Она идет до конца ради правды, даже если это угрожает ее собственной жизни. Помогают ей — Стиг Мельбек, который часто ставит под сомнение ее методы, и психолог Томас Шеффер, чья темная история тоже влияет на расследование.

"Мост"

На мосту между Данией и Швецией находят тело и начинается самое интересное. Детективы Мартин и Сага ведут расследование, которое не просто о преступлении, а о человеческих слабостях, неравенстве и социальных конфликтах.

"Амнезия"

В сериале агент ФБР Эмили Бирн исчезает при загадочных обстоятельствах, когда пытается раскрыть серию жестоких убийств в Бостоне. Проходят шесть лет и вдруг ее находят в отдаленной хижине. Но возвращение домой не приносит облегчения: Эмили не помнит ничего из пропавших лет. А еще хуже то, что ее муж уже женился на другой женщине, которая теперь воспитывает их сына. Мир, который она знала, изменился навсегда. И словно этого мало, вскоре Эмили становится главной подозреваемой в новых убийствах, всколыхнувших город.

"Любимое дитя"

Иногда жизнь ставит человека в такие обстоятельства, что полностью меняют его. Женщина, которая много лет была в плену вместе со своими детьми, знала только строгие правила и постоянный контроль. Ее жизнь была изолирована от внешнего мира, но однажды она смогла сбежать. История захватывает тем, что показывает не только ужасы плена, но и невероятную силу воли и желание восстановить справедливость.

Ранее мы писали о том, какие популярные сериалы стоит посмотреть. Они сняты по мотивам реальных историй.

Также мы сообщали, какой мини-сериал от Netflix стал самым большим открытием месяца. В основу истории тоже заложены реальные события.

кино драма триллеры подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
