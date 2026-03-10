Видео
Видео

Лучшие триллеры, что могли пройти мимо вашего внимания

Дата публикации 10 марта 2026 10:04
4 недооцененных психологических триллера — стоит хоть раз посмотреть
Фрагменты из фильма "Яма". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда самые сильные триллеры остаются без внимания широкой аудитории, а зря. Среди архивов могут затеряться истории, которые держат в напряжении не хуже громких блокбастеров.

Новини.LIVE вспомнили несколько фильмов, которые легко могли затеряться в большом потоке премьер, но и сегодня способны подарить настоящий адреналин.

Читайте также:

Если хотите провести вечер за сюжетом, где напряжение растет с каждой сценой — эти триллеры стоит добавить в свой список просмотра.

Какие триллеры стоит посмотреть

"Яма" (2001)

Идея кажется почти невинной. Четверо подростков из престижной английской школы решают немного сбежать от правил и контроля взрослых. Для этого они выбирают старый военный бункер, спрятанный глубоко под землей. Без света, без связи, без посторонних глаз — только они и несколько дней свободы.

Но то, что начиналось как рискованное приключение, быстро превращается в психологическую ловушку. Пространство вокруг сжимается, атмосфера становится все более напряженной, а между друзьями начинают всплывать вещи, о которых никто не хотел говорить вслух.

"Не говори ни слова" (2001)

Главный герой — опытный психиатр Натан, который привык работать с самыми сложными пациентами. Его просят осмотреть молодую женщину с тяжелым психическим расстройством. Но вдруг дочь врача похищают. Похитители выдвигают странное условие — мужчина должен узнать от пациентки определенную информацию.

"Последний дом слева" (2009)

На первый взгляд — обычная семейная поездка за город. Дочь хирурга Джона Коллинвуда соглашается провести выходные с родителями в загородном доме. Для семьи это шанс немного отдохнуть и провести время вместе.

Но неподалеку живет подруга девушки, и небольшая встреча быстро оборачивается знакомством со странным парнем по имени Джастин. Сначала все напоминает типичное подростковое приключение — разговоры, музыка, немного запрещенных развлечений. А потом появляются родственники Джастина. И становится понятно, что перед девушками совсем не та компания, с которой можно просто разойтись по домам.

События стремительно набирают жестокого оборота, а настоящий ужас начинается тогда, когда преступники оказываются именно в том доме, где отдыхают родители Мэри.

"Стокер" (2013)

После смерти отца жизнь Индии меняется. Именно в этот момент появляется загадочный дядя Чарльз — младший брат покойного. Семья почти ничего о нем не знает, но он решает остаться жить с ними. Но что-то в нем вызывает тревогу. Особенно в Индии. С каждым днем в доме становится все больше странных мелочей, намеков и ощущение, что за очаровательным поведением гостя скрывается нечто гораздо более темное.

кино драма триллеры подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
