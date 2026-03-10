Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Украинские сериалы, которые достойно оценили зрителей

Украинские сериалы, которые достойно оценили зрителей

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 19:17
Украинские сериалы с увлекательным сюжетом — стоит посмотреть
Фрагменты из сериала "Мое кино". Коллаж: Новини.LIVE

Украинские сериалы не перестают радовать зрителей интересными новинками. При этом каждая история уникальна и демонстрирует настоящую эмоциональную гамму — от глубоких драм до ироничных историй о жизни и любви. 

Новини.LIVE расскажет о таких сериалах больше.

Реклама
Читайте также:

Какие современные украинские сериалы посмотреть

"Мое кино"

История Саши — это больше, чем о разрыве и потере. Она когда-то была счастлива в браке, но внезапная трагедия разрушила ее мир. Теперь она не просто переделывает сценарий бывшего мужа, а ищет себя в новой жизни.

Каждая серия показывает, как героиня открывает в себе новые таланты, как творчество и ум помогают двигаться дальше, даже когда кажется, что все потеряно. Сериал "Мое кино" — это путешествие к себе, где боль и надежда идут рядом.

"Тихая Нава"

Молодой киевский следователь приезжает в Тихую Наву и открывает старые тайны, которые годами скрывала полиция и сами жители. События начинаются летом 2018 года. Молодой юрист Адам приезжает с невестой на отдых, но их ссора становится началом страшных событий: девушка становится жертвой преступления, полиция не спешит расследовать, а главный герой попадает под подозрение. И когда кажется, что ничего хуже быть не может, в городке случается новое преступление — изнасилование и убийство.

"Пряча бывшую"

Четверо незнакомцев приходят на похороны своей бывшей, которая погибла на войне. После церемонии они отправляются в ее любимый бар и начинают узнавать о жизни погибшей женщины, о друг друге и о том, как быстро и непредсказуемо меняется жизнь.

Ранее мы писали о том, какие украинские ленты ожидать в этом году в кинотеатрах. Представлены в разных жанрах, так что есть из чего выбрать.

Также мы сообщали, премьеру каких именно украинских фильмов ожидать весной в 2026 году. Советуем не пропустить эти увлекательные истории.

кино сериал украинские фильмы подборка
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации