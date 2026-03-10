Украинские сериалы с увлекательным сюжетом — стоит посмотреть

Фрагменты из сериала "Мое кино". Коллаж: Новини.LIVE

Украинские сериалы не перестают радовать зрителей интересными новинками. При этом каждая история уникальна и демонстрирует настоящую эмоциональную гамму — от глубоких драм до ироничных историй о жизни и любви.

Новини.LIVE расскажет о таких сериалах больше.

Какие современные украинские сериалы посмотреть

"Мое кино"

История Саши — это больше, чем о разрыве и потере. Она когда-то была счастлива в браке, но внезапная трагедия разрушила ее мир. Теперь она не просто переделывает сценарий бывшего мужа, а ищет себя в новой жизни.

Каждая серия показывает, как героиня открывает в себе новые таланты, как творчество и ум помогают двигаться дальше, даже когда кажется, что все потеряно. Сериал "Мое кино" — это путешествие к себе, где боль и надежда идут рядом.

"Тихая Нава"

Молодой киевский следователь приезжает в Тихую Наву и открывает старые тайны, которые годами скрывала полиция и сами жители. События начинаются летом 2018 года. Молодой юрист Адам приезжает с невестой на отдых, но их ссора становится началом страшных событий: девушка становится жертвой преступления, полиция не спешит расследовать, а главный герой попадает под подозрение. И когда кажется, что ничего хуже быть не может, в городке случается новое преступление — изнасилование и убийство.

"Пряча бывшую"

Четверо незнакомцев приходят на похороны своей бывшей, которая погибла на войне. После церемонии они отправляются в ее любимый бар и начинают узнавать о жизни погибшей женщины, о друг друге и о том, как быстро и непредсказуемо меняется жизнь.

