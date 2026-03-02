Выйдет первый украинский фильм о гонках — детали

Главные герои "На драйве". Кадр из видео

Уже многие ждут премьеру украинского фильма "На драйве". Если верить анонсам, то это не просто история о машинах. Это больше история о дружбе, риске и молодости, которая ищет выход даже в самые сложные времена.

Когда выйдет фильм "На драйве" и о чем он

Сюжет разворачивается вокруг группы друзей в прифронтовом Харькове. Они находят брошенные автомобили в закрытом из-за войны торговом центре и начинают устраивать нелегальные гонки. Сначала это просто игра, способ отвлечься от тяжелой реальности, но со временем заезды становятся серьезной игрой — без правил, с высокими ставками и риском для жизни.

Соцсети, слава, адреналин — все это меняет друзей. Каждый старт может стать последним, и теперь важно не только выиграть гонку, но и сохранить дружбу.

Фильм снимали прямо в Харькове, на реальных улицах и заброшенных локациях города. Режиссером проекта стал Артем Литвиненко, а главные роли исполнили Иван Довженко, Иоланта Богдюн, Эдуард Поляков, Богдан Морошан и другие.

Главный постер создал Константин Либеров (LIKBOS) — документалист, который известен тем, что видит правду и силу современной Украины. Его камера передала ту самую энергию и напряжение, которое чувствуешь в каждом кадре фильма.

Фильм сочетает динамичный экшн с современным социальным контекстом и уже сейчас считается одним из самых ожидаемых украинских релизов года. Премьера ленты состоится 9 апреля 2026 года.

