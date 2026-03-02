Перший український фільм про гонки — дата виходу та подробиці сюжету

Головні герої "На драйві". Кадр з відео

Український фільм "На драйві" — це не просто історія про швидкі машини. Це більше історія про дружбу, ризик і молодість, яка шукає вихід навіть у найскладніші часи.

Новини.LIVE розповість про фільм більше.

Коли вийде фільм "На драйві" і про що він

Сюжет розгортається навколо групи друзів у прифронтовому Харкові. Вони знаходять покинуті автомобілі у закритому через війну торговому центрі й починають влаштовувати нелегальні перегони. Спочатку це просто гра, спосіб відволіктись від важкої реальності, але з часом заїзди стають серйозною грою — без правил, із високими ставками та ризиком для життя.

Соцмережі, слава, адреналін — усе це змінює друзів. Кожен старт може стати останнім, і тепер важливо не тільки виграти гонку, а й зберегти дружбу.

Фільм знімали прямо у Харкові, на реальних вулицях та покинутих локаціях міста. Режисером проєкту став Артем Литвиненко, а головні ролі виконали Іван Довженко, Іоланта Богдюн, Едуард Поляков, Богдан Морошан та інші.

Головний постер створив Костянтин Ліберов (LIKBOS) — документаліст, який відомий тим, що бачить правду й силу сучасної України. Його камера передала ту саму енергію та напругу, яку відчуваєш у кожному кадрі фільму.

Фільм поєднує динамічний екшн із сучасним соціальним контекстом і вже зараз вважається одним із найбільш очікуваних українських релізів року. Прем’єра стрічки відбудеться 9 квітня 2026 року.

