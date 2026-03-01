Украинские фильмы 2026 года, которые все ждут — даты выхода

Фрагменты из новых украинских фильмов. Колаж: Новини.LIVE

Несмотря на все происходящее, украинское кино продолжает развиваться и удивлять. Ближайшие месяцы в прокате будут разные по настроению фильмы, которые точно заинтересуют зрителя.

Новини.LIVE расскажет больше о премьерах, которые стоит держать в поле зрения.

Украинские кинопремьеры 2026 года

"Мавка. Настоящий миф" — 22 февраля

Это не сказка для детей. И не знакомая со школы история. Мавка здесь — не нежный образ из учебника, а темная и опасная лесная нимфа. Она должна погубить биолога Лукьяна в лесном озере. Но вместо этого влюбляется. По сюжете, если Мавка выбирает свет — ей придется заплатить.

"Когда ты расстанешься" — 12 марта

Казалось бы, обычная свадьба. Но вдруг жених исчезает. И почти в тот же момент мир узнает об исчезновении легендарного бриллианта. Совпадение? Не факт. Ксения (Наталья Денисенко) и Лора (Тоня Хижняк) начинают поиски Марка (Тарас Цимбалюк). И быстро понимают, что все гораздо сложнее, чем кажется. Это авантюрная комедия с детективной линией.

"На драйве" — 9 апреля

Харьков. Прифронтовой город. Закрытый из-за войны торговый центр. Группа друзей находит там заброшенные авто и решает начать устраивать гонки. Это история о молодости во время войны. О побеге от реальности. И о моменте, когда приходится взрослеть быстрее, чем хотелось.

"Киллхаус" — 23 апреля

В основе сюжета реальная история первого в мире спасения с помощью дронов. Супруги гражданских попадают под обстрел на оккупированной территории. Машина останавливается прямо на перекрестке. Они ранены. Дорога под огнем. Спецоперацию проводят 3 ОШБр, СБУ и ГУР. К истории присоединяется известная американская журналистка.

"Крещатик 48/2" — 28 мая

Двое детей — 11-летние Юрий и Мия — случайно находят вход в Потусторонний Киев. Город, который существует с 482 года. Параллельно с нашим. Там оживают странные создания. Там другая логика и свои правила. Это семейная комедия с мистическими героями в самом центре современного мегаполиса.

"Поезд "Червона рута"" — 24 августа

Летняя история о любви в дороге. События разворачиваются вокруг символа красной руты — песни, фестиваля, легенды. Пассажиры поезда ищут свои чувства. Кто-то пытается сохранить отношения. Кто-то — начать с нуля. Премьера посвящена 35-летию Независимости Украины и 55-летию мюзикла "Червона рута".

