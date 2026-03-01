Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Разные по жанру — самые ожидаемые украинские ленты 2026 года

Разные по жанру — самые ожидаемые украинские ленты 2026 года

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 17:14
Украинские фильмы 2026 года, которые все ждут — даты выхода
Фрагменты из новых украинских фильмов. Колаж: Новини.LIVE

Несмотря на все происходящее, украинское кино продолжает развиваться и удивлять. Ближайшие месяцы в прокате будут разные по настроению фильмы, которые точно заинтересуют зрителя.

Новини.LIVE расскажет больше о премьерах, которые стоит держать в поле зрения.

Реклама
Читайте также:

Украинские кинопремьеры 2026 года

"Мавка. Настоящий миф" — 22 февраля

Это не сказка для детей. И не знакомая со школы история. Мавка здесь — не нежный образ из учебника, а темная и опасная лесная нимфа. Она должна погубить биолога Лукьяна в лесном озере. Но вместо этого влюбляется. По сюжете, если Мавка выбирает свет — ей придется заплатить.

"Когда ты расстанешься" — 12 марта

Казалось бы, обычная свадьба. Но вдруг жених исчезает. И почти в тот же момент мир узнает об исчезновении легендарного бриллианта. Совпадение? Не факт. Ксения (Наталья Денисенко) и Лора (Тоня Хижняк) начинают поиски Марка (Тарас Цимбалюк). И быстро понимают, что все гораздо сложнее, чем кажется. Это авантюрная комедия с детективной линией.

"На драйве" — 9 апреля

Харьков. Прифронтовой город. Закрытый из-за войны торговый центр. Группа друзей находит там заброшенные авто и решает начать устраивать гонки. Это история о молодости во время войны. О побеге от реальности. И о моменте, когда приходится взрослеть быстрее, чем хотелось.

"Киллхаус" — 23 апреля

В основе сюжета реальная история первого в мире спасения с помощью дронов. Супруги гражданских попадают под обстрел на оккупированной территории. Машина останавливается прямо на перекрестке. Они ранены. Дорога под огнем. Спецоперацию проводят 3 ОШБр, СБУ и ГУР. К истории присоединяется известная американская журналистка. 

"Крещатик 48/2" — 28 мая

Двое детей — 11-летние Юрий и Мия — случайно находят вход в Потусторонний Киев. Город, который существует с 482 года. Параллельно с нашим. Там оживают странные создания. Там другая логика и свои правила. Это семейная комедия с мистическими героями в самом центре современного мегаполиса.

"Поезд "Червона рута"" — 24 августа

Летняя история о любви в дороге. События разворачиваются вокруг символа красной руты — песни, фестиваля, легенды. Пассажиры поезда ищут свои чувства. Кто-то пытается сохранить отношения. Кто-то — начать с нуля. Премьера посвящена 35-летию Независимости Украины и 55-летию мюзикла "Червона рута".

Ранее мы писали о лучших украинских проектах. Эти истории точно оставят след в сердце.

Также мы сообщали о новом украинском фэнтези, которое стало главной премьерой года. Фильм расскажет о древних легендах, живущих в нашей современности.

кино кинотеатры Премьера украинские фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации