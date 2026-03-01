Українські фільми 2026 року — найгучніші анонси та дати виходу

Фрагменти з нових українських фільмів. Колаж: Новини.LIVE

Попри втому, тривоги і постійну турбулентність, українське кіно не ставить життя на паузу. Воно розвивається і дивує. Найближчі місяці в прокаті будуть різні за настроєм фільми, які точно зацікавлять глядача.

Новини.LIVE розповість більше про прем’єри, які варто тримати в полі зору.

Українські кінопрем'єри 2026 року

"Мавка. Справжній міф" — 22 лютого

Це не казка для дітей. І не знайома зі школи історія. Мавка тут — не ніжний образ із підручника, а темна й небезпечна лісова німфа. Вона має згубити біолога Лук’яна у лісовому озері. Але замість цього закохується. По сюжету, якщо Мавка обирає світло — їй доведеться заплатити.

"Коли ти розлучишся" — 12 березня

Здавалося б, звичайне весілля. Але раптом наречений зникає. І майже в той самий момент світ дізнається про зникнення легендарного діаманта. Збіг? Не факт. Ксенія (Наталка Денисенко) та Лора (Тоня Хижняк) починають пошуки Марка (Тарас Цимбалюк). І швидко розуміють, що усе набагато складніше, ніж здається. Це авантюрна комедія з детективною лінією.

"На драйві" — 9 квітня

Харків. Прифронтове місто. Закритий через війну торговельний центр. Група друзів знаходить там покинуті авто і вирішує почати влаштовувати перегони. Це історія про молодість у час війни. Про втечу від реальності. І про момент, коли доводиться дорослішати швидше, ніж хотілося.

"Кіллхаус" — 23 квітня

В основі сюжету реальна історія першого у світі порятунку за допомогою дронів. Подружжя цивільних потрапляє під обстріл на окупованій території. Машина зупиняється просто на перехресті. Вони поранені. Дорога під вогнем. Спецоперацію проводять 3 ОШБр, СБУ та ГУР. До історії долучається відома американська журналістка.

"Хрещатик 48/2" — 28 травня

Двоє дітей — 11-річні Юрко та Мія — випадково знаходять вхід у Потойбічний Київ. Місто, яке існує з 482 року. Паралельно до нашого. Там оживають дивні створіння. Там інша логіка і свої правила. Це сімейна комедія з містичними героями в самому центрі сучасного мегаполіса.

"Потяг "Червона рута"" — 24 серпня

Літня історія про кохання в дорозі. Події розгортаються навколо символу червоної рути — пісні, фестивалю, легенди. Пасажири потяга шукають свої почуття. Хтось намагається зберегти стосунки. Хтось — почати з нуля. Прем’єру присвячено 35-річчю Незалежності України та 55-річчю мюзиклу "Червона рута".

