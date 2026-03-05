Украинские фильмы, что больше всего поразили зрителей

Фрагменты из фильма "Медовый месяц". Коллаж: Новини.LIVE

Украинское кино за последние годы продолжает усовершенствоваться. Появляются все более интереснын ленты, которые действительно цепляют. После них хочется еще немного посидеть в тишине, обдумать историю или позвонить близкому человеку.

Новини.LIVE собрали несколько украинских фильмов, которые особенно запомнились зрителям.

Самые запоминающиеся украинские фильмы последних лет

"Медовый месяц"

Это камерная и очень напряженная история о двух людях, которые оказались в ловушке войны. События разворачиваются в небольшом городке недалеко от Киева. Тарас и Оля только что переехали в новую квартиру. После вечеринки с друзьями они проводят там свою первую ночь, даже не подозревая, что уже на рассвете все изменится.

Они не успевают уехать из города, когда под домом уже появляются российские военные. Квартира становится их укрытием и одновременно ловушкой: без света, без воды и без связи с внешним миром. В течение пяти дней они остаются наедине — не только со страхом, но и друг с другом.

"Я, Победа и Берлин"

Это совсем другое настроение — легкое, немного безумное и очень ностальгическое. Фильм переносит зрителя в 90-е. Молодой музыкант Кузьма вместе с другом отправляется в Берлин на старенькой "Победе". Их цель проста: обменять машину на престижный Mercedes и успеть вернуться к концерту. Звучит как простой план. Но уже с первых минут дороги становится понятно — все пойдет совсем не так.

"Другой Франко"

Эта лента возвращает нас в совсем другое время — лето 1941 года. В имении семьи Франко во Львове появляется неожиданный гость — Андрей Грищук, давний друг Петра Франко. Их связывает долгая история: общие мечты, соперничество, борьба за любовь одной женщины и даже служба в военной авиации.

Вместе они пережили немало — от создания "Пласта" до опасных приключений и побегов из плена. И теперь мир снова меняется: начинается Вторая мировая война. Каждому из героев придется сделать собственный выбор. И этот выбор определит не только их судьбу, но и то, кем они останутся в памяти истории.

"Дикое поле"

Это фильм с сильным характером и очень живыми героями. Герман Королев давно уехал из родного городка и теперь живет в Харькове, перебиваясь случайными подработками. Он называет себя "независимым экспертом" и ведет тихую, почти незаметную жизнь.

Но однажды ему сообщают об исчезновении брата. Герману нужно не только найти брата, но и защитить семейное дело — старую бензоколонку, на которую уже положили глаз местные дельцы.

