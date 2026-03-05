Відео
Головна Кіно Шедеври українського кіно — 4 фільми, які варто побачити кожному

Шедеври українського кіно — 4 фільми, які варто побачити кожному

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 19:06
Рейтинг українських фільмів — що найбільше вразило глядачів
Фрагменти з фільму "Медовий місяць". Колаж: Новини.LIVE

Українське кіно за останні роки помітно змінилося. З’являються стрічки, які не просто виходять у прокат, а справді чіпляють. Після них хочеться ще трохи посидіти в тиші, обдумати історію або подзвонити близькій людині.

Новини.LIVE зібрали кілька українських фільмів, які особливо запам’яталися глядачам. 

Найпам’ятніші українські фільми останніх років

"Медовий місяць"

Це камерна і дуже напружена історія про двох людей, які опинилися в пастці війни. Події розгортаються у невеликому містечку неподалік Києва. Тарас і Оля тільки-но переїхали у нову квартиру. Після вечірки з друзями вони проводять там свою першу ніч, навіть не підозрюючи, що вже на світанку все зміниться.

Вони не встигають виїхати з міста, коли під будинком уже з’являються російські військові. Квартира стає їхнім укриттям і водночас пасткою: без світла, без води і без зв’язку із зовнішнім світом. Протягом п’яти днів вони залишаються наодинці — не лише зі страхом, а й один з одним. 

"Я, Побєда і Берлін"

Це зовсім інший настрій — легкий, трохи шалений і дуже ностальгійний. Фільм переносить глядача у 90‑ті. Молодий музикант Кузьма разом із другом вирушає до Берліна на старенькій "Побєді". Їхня мета проста: обміняти машину на престижний Mercedes і встигнути повернутися до концерту. Звучить як простий план. Але вже з перших хвилин дороги стає зрозуміло — все піде зовсім не так.

"Інший Франко"

Ця стрічка повертає нас у зовсім інший час — літо 1941 року. У маєтку родини Франків у Львові з’являється несподіваний гість — Андрій Грищук, давній друг Петра Франка. Їх пов’язує довга історія: спільні мрії, суперництво, боротьба за любов однієї жінки і навіть служба у військовій авіації.

Разом вони пережили чимало — від створення "Пласту" до небезпечних пригод і втеч із полону. Та тепер світ знову змінюється: починається Друга світова війна. Кожному з героїв доведеться зробити власний вибір. І цей вибір визначить не тільки їхню долю, а й те, ким вони залишаться в пам’яті історії.

"Дике поле"

Це фільм із сильним характером і дуже живими героями. Герман Корольов давно поїхав із рідного містечка і тепер живе у Харкові, перебиваючись випадковими підробітками. Він називає себе "незалежним експертом" і веде тихе, майже непомітне життя.

Але одного дня йому повідомляють про зникнення брата. Герману потрібно не тільки знайти брата, а й захистити сімейну справу — стару бензоколонку, на яку вже поклали око місцеві ділки.

фільм драма українські фільми добірка фільми

Автор:
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
