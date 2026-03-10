Українські серіали з сильним сюжетом — варто дивитися всім

Фрагменти з серіалу "Моє кіно". Колаж: Новини.LIVE

Українські серіали в останні роки тішать глядачів цікавими новинками. Кожна історія демонструє справжню емоційну гаму — від глибоких драм до іронічних історій про життя і любов. Герої живі, сюжети захопливі, а інтрига тримає до останньої серії.

Новини.LIVE розповість про такі серіали більше.

Реклама

Читайте також:

Які сучасні українські серіали подивитись

"Моє кіно"

Історія Саші — це більше, ніж про розрив і втрату. Вона колись була щаслива у шлюбі, але раптова трагедія зруйнувала її світ. Тепер вона не просто переробляє сценарій колишнього чоловіка, а шукає себе у новому житті.

Кожна серія показує, як героїня відкриває в собі нові таланти, як творчість і розум допомагають рухатися далі, навіть коли здається, що все втрачено. Серіал "Моє кіно" — це подорож до себе, де біль і надія йдуть поруч.

"Тиха Нава"

Молодий київський слідчий приїжджає до Тихої Нави і відкриває старі таємниці, які роками приховувала поліція та самі жителі. Події починаються влітку 2018 року. Молодий юрист Адам приїжджає з нареченою на відпочинок, але їхня сварка стає початком страшних подій: дівчина стає жертвою злочину, поліція не поспішає розслідувати, а головний герой потрапляє під підозру. І коли здається, що нічого гіршого бути не може, у містечку трапляється новий злочин — зґвалтування і вбивство.

"Ховаючи колишню"

Четверо незнайомців приходять на похорони своєї колишньої, яка загинула на війні. Після церемонії вони вирушають у її улюблений бар і починають дізнаватися про життя загиблої жінки, про один одного і про те, як швидко і непередбачувано змінюється життя.

Раніше ми писали про те, які українські стрічки очікувати цього року в кінотеатрах. Представлені в різних жанрах, тож є з чого обрати.

Також ми повідомляли, прем'єру яких саме українських фільмів очікувати весною у 2026 році. Радимо не пропустити ці захопливі історії.