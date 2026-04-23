Серіали, які дуже нагадують "Відділ нерозкритих справ": цікаві історії

Поки "Відділ нерозкритих справ" на паузі, а дата виходу другого сезону тримається в секреті, зібрали для вас трійку крутих детективних історій. Тут і похмура скандинавська естетика, і напружені ігри на виживання.

Детективні серіали з високим рейтингом

Міст (2011)

Рейтинг IMDb: 8,6

Ця історія починається з моторошної знахідки прямо на кордоні — на мосту, що з’єднує Данію та Швецію, знаходять тіло. За справу беруться Мартін і Саґа. Вона — дивакувата й прямолінійна, він — більш емоційний. Разом вони намагаються вирахувати злочинця, який своїми вбивствами намагається "повчати" суспільство, вказуючи на соціальну несправедливість. Це не просто детектив, а й глибока психологічна драма.

Вбивство (2007)

Рейтинг IMDb: 8,4

Сара Лунд вже майже сиділа на валізах: переїзд до Швеції, кохана людина поруч і нове життя. Але плани руйнуються в одну мить, коли знаходять вбитою молоду дівчину. Справа виявляється набагато складнішою, ніж здавалося на перший погляд, зачіпаючи навіть велику політику. Сара не може піти, поки не дізнається правду. Дуже атмосферний серіал.

Мисливці за розумом (2004)

Рейтинг IMDb: 6,4

Сюжет закидає групу майбутніх агентів ФБР на безлюдний острів. Це мав бути фінальний іспит, тренування в ідеальних умовах. Але ілюзія безпеки зникає, коли стажери починають гинути один за одним. Швидко стає зрозуміло, що вбивця один із них, і він знає всі їхні слабкості. Часу обмаль, а довіряти не можна нікому.

Раніше ми писали про те, від яких серіалів фанати "Бріджертонів" будуть в захваті. Схожі романтичні історії, в яких теж в центрі сюжету гарна любовна лінія.

Також Новини.LIVE повідомляли про детективні серіали в стилі "Його і її". Вони не такі відомі, але так само вразять сюжетом.