3 серіали в стилі "Його і її": найкращі детективні історії

Головна героїня серіалу "Утікай". Кадр з відео

Мінісеріал "Його і її", який з’явився на початку 2026 року, швидко привернув увагу — його обговорювали, радили, дивилися за один вечір. Багатьох зачепила саме атмосфера і те, як тримається інтрига. Але це не єдина історія серед нових релізів, яка варта вашого часу.

Редакція Новини.LIVE розповість про кілька таких серіалів.

Що подивитися після серіалу "Його і її"

"Гаррі Голле"

Головний герой — детектив, для кого робота єдиний порятунок. Втома, розчарування і складний характер — усе це з ним давно. У поліції Осло він береться за справу серійного вбивці, який залишає після себе дивний "підпис": у жертв немає пальця, а під повікою знаходять маленький діамант. Спершу здається, що ці злочини нічим не пов’язані. Але чим далі заходить розслідування, тим очевидніше, що проблема не лише в убивці, а й у тому, що відбувається всередині самої поліції.

"Утікай"

Саймон — чоловік, який звик, що в житті все працює за його правилами. Бізнес, гроші, родина — усе на місці. Але стосунки з донькою у нього напружені. Після чергової сварки вона просто зникає. Коли він випадково бачить її через деякий час, стає зрозуміло, що це вже зовсім інша людина. І замість відповідей з’являється ще більше питань. Пошуки доньки поступово відкривають речі, про які він навіть не здогадувався.

"56 днів"

Це вже більш камерна історія. Все починається досить просто: знайомство в супермаркеті під час локдауну, симпатія, рішення разом пережити ізоляцію. Здається, що це навіть трохи романтична історія. Але далі все змінюється. У квартирі знаходять тіло, і ніхто не може одразу сказати, кому воно належить. Слідство намагається відновити події, а разом із цим відкривається зовсім інша сторона цих стосунків.

