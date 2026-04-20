Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
3 детективні серіали, схожі на популярний "Його і її"

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 19:05
3 серіали в стилі "Його і її": найкращі детективні історії
Головна героїня серіалу "Утікай". Кадр з відео

Мінісеріал "Його і її", який з’явився на початку 2026 року, швидко привернув увагу — його обговорювали, радили, дивилися за один вечір. Багатьох зачепила саме атмосфера і те, як тримається інтрига. Але це не єдина історія серед нових релізів, яка варта вашого часу.

Редакція Новини.LIVE розповість про кілька таких серіалів.

Що подивитися після серіалу "Його і її"

"Гаррі Голле"

Головний герой — детектив, для кого робота єдиний порятунок. Втома, розчарування і складний характер — усе це з ним давно. У поліції Осло він береться за справу серійного вбивці, який залишає після себе дивний "підпис": у жертв немає пальця, а під повікою знаходять маленький діамант. Спершу здається, що ці злочини нічим не пов’язані. Але чим далі заходить розслідування, тим очевидніше, що проблема не лише в убивці, а й у тому, що відбувається всередині самої поліції.

"Утікай"

Читайте також:

Саймон — чоловік, який звик, що в житті все працює за його правилами. Бізнес, гроші, родина — усе на місці. Але стосунки з донькою у нього напружені. Після чергової сварки вона просто зникає. Коли він випадково бачить її через деякий час, стає зрозуміло, що це вже зовсім інша людина. І замість відповідей з’являється ще більше питань. Пошуки доньки поступово відкривають речі, про які він навіть не здогадувався.

"56 днів"

Це вже більш камерна історія. Все починається досить просто: знайомство в супермаркеті під час локдауну, симпатія, рішення разом пережити ізоляцію. Здається, що це навіть трохи романтична історія. Але далі все змінюється. У квартирі знаходять тіло, і ніхто не може одразу сказати, кому воно належить. Слідство намагається відновити події, а разом із цим відкривається зовсім інша сторона цих стосунків.

детективні серіали добірка серіалів серіал "Його і її"
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації