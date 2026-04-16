Серіали та фільми, схожі на "Смертні машини": добірка, яка не розчарує

Сцена з фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Кадр з відео

Фільми та серіали, схожі на "Смертні машини". Добірка історій для тих, кому зайшла ця атмосфера. Стрічка 2018 року привертає увагу незвичним світом стімпанк-апокаліпсису, де величезні міста на колесах полюють одне на одного.

Кілька варіантів для перегляду після "Смертні машини":

Що подивитися після "Смертні машини"

"Місто Ембер" (2008)

У майбутньому людство змушене сховатися під землею через глобальну катастрофу. Спочатку це було тимчасове рішення, розраховане на 200 років, після яких люди мали повернутися на поверхню. Але все пішло не за планом — інструкція, як вийти назовні, загубилася, і ніхто не знає, чи взагалі це ще можливо. При цьому місто поступово занепадає: бракує ресурсів, світло згасає, а система енергозабезпечення наближається до краху.

"Сотня" (2014)

Читайте також:

Після ядерної катастрофи Земля стає непридатною для життя. Єдиними вцілілими залишаються люди на космічних станціях, які об’єдналися в одну колонію. Щоб перевірити, чи можна повернутися на планету, туди відправляють сотню підлітків-злочинців.

Але реальність виявляється набагато складнішою. Земля вже не пуста, і кожне рішення тут стає питанням життя або смерті. Підліткам доводиться швидко дорослішати і боротися не тільки за виживання, а й між собою.

"Шалений Макс: Дорога гніву" 2015

Світ перетворився на безжальну пустелю після глобальної катастрофи. Вода та пальне стали головними ресурсами, за які ведеться постійна боротьба.

Тут править тиранічний лідер, який тримає людей у страху та контролює все через дефіцит ресурсів. Але одна з його воїтельок вирішує втекти, забравши із собою полонених жінок. Це запускає масштабну погоню, де кожен бореться за виживання, а хаос тільки посилюється з кожною хвилиною.

