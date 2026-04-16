Сериалы и фильмы, похожие на "Смертные машины": подборка, которая не разочарует

Фильмы и сериалы, похожие на "Смертные машины". Подборка историй для тех, кому зашла эта атмосфера. Лента 2018 года привлекает внимание необычным миром стимпанк-апокалипсиса, где огромные города на колесах охотятся друг на друга.

Если хочется чего-то подобного, то у редакции Новини.LIVE есть для вас несколько вариантов.

Что посмотреть после "Смертные машины"

"Город Эмбер" (2008)

В будущем человечество вынуждено укрыться под землей из-за глобальной катастрофы. Изначально это было временное решение, рассчитанное на 200 лет, после которых люди должны были вернуться на поверхность. Но все пошло не по плану — инструкция, как выйти наружу, потерялась, и никто не знает, вообще ли это еще возможно. При этом город постепенно приходит в упадок: не хватает ресурсов, свет угасает, а система энергообеспечения приближается к краху.

"Сотня" (2014)

После ядерной катастрофы Земля становится непригодной для жизни. Единственными уцелевшими остаются люди на космических станциях, которые объединились в одну колонию. Чтобы проверить, можно ли вернуться на планету, туда отправляют сотню подростков-преступников.

Но реальность оказывается гораздо сложнее. Земля уже не пуста, и каждое решение здесь становится вопросом жизни или смерти. Подросткам приходится быстро взрослеть и бороться не только за выживание, но и между собой.

"Безумный Макс: Дорога гнева" 2015

Мир превратился в безжалостную пустыню после глобальной катастрофы. Вода и топливо стали главными ресурсами, за которые ведется постоянная борьба.

Здесь правит тиранический лидер, который держит людей в страхе и контролирует все из-за дефицита ресурсов. Но одна из его воительниц решает сбежать, забрав с собой пленных женщин. Это запускает масштабную погоню, где каждый борется за выживание, а хаос только усиливается с каждой минутой.

Ранее мы писали о том, какие сериалы построены на игре про выживание вы могли пропустить. Благодаря таким историям, как "Игра в кальмара", можно многое переосмыслить.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ленты о конце света стоит сохранить себе на выходные. В эту подборку тоже попал сериал "Сотня".