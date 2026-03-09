3 лучших сериала об игре на выживание — понравится любителям загадок

Фрагменты из сериала "Игра в кальмара". Коллаж: Новини.LIVE

Истории, когда выживание становится игрой, а каждый шаг может стоить жизни, всегда захватывают. Такие фильмы и сериалы показывают, как далеко люди готовы зайти ради улучшения своего финансового положения.

Новини.LIVE подобрали три таких сериала.

Лучшие сериалы об играх на выживания

"Игра в кальмара"

В "Игре в кальмара" мы встречаем Сон Ги-Хуна - обычного мужчину, который уже потерял все: работу, деньги, дочь, надежду. Его единственная опора — больная мать, ради которой он готов рисковать всем. И когда неизвестное приглашает его принять участие в смертельной игре, Ги-Хун соглашается. Здесь не поможет хитрость или знания — только холодный расчет и желание выжить. Каждое испытание ощущается как приговор, и вместе с героями мы чувствуем напряжение, страх и отчаяние.

"Алиса в Пограничье"

Этот сериал переносит нас в мир, где правила еще более строгие. Рехей просыпается в опустевшем Токио, и он один из немногих выживших. Ему придется не только бороться за жизнь, но и разгадать, что произошло с остальными людьми. Серия опасных испытаний заставляет героев думать, действовать быстро и принимать решения, от которых зависит не только их существование, но и будущее друзей.

"Шоу 8"

"Шоу 8" показывает, что выживать можно не только в смертельных играх, но и в мире денег. Восемь участников с финансовыми проблемами соревнуются за огромный приз, но правила жесткие: любая покупка стоит безумно дорого, а ресурсы ограничены. Здесь все решает стратегия и понимание собственных приоритетов. Дополнительное давление делает героев уязвимыми, заставляет отказываться от желаемого ради большей цели и переосмысливать ценность денег.

