Главная Кино 3 захватывающих сериала с элементами игры на выживание

3 захватывающих сериала с элементами игры на выживание

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 19:05
3 лучших сериала об игре на выживание — понравится любителям загадок
Фрагменты из сериала "Игра в кальмара". Коллаж: Новини.LIVE

Истории, когда выживание становится игрой, а каждый шаг может стоить жизни, всегда захватывают. Такие фильмы и сериалы показывают, как далеко люди готовы зайти ради улучшения своего финансового положения.

Новини.LIVE подобрали три таких сериала.

Читайте также:

Лучшие сериалы об играх на выживания

"Игра в кальмара"

В "Игре в кальмара" мы встречаем Сон Ги-Хуна - обычного мужчину, который уже потерял все: работу, деньги, дочь, надежду. Его единственная опора — больная мать, ради которой он готов рисковать всем. И когда неизвестное приглашает его принять участие в смертельной игре, Ги-Хун соглашается. Здесь не поможет хитрость или знания — только холодный расчет и желание выжить. Каждое испытание ощущается как приговор, и вместе с героями мы чувствуем напряжение, страх и отчаяние.

"Алиса в Пограничье"

Этот сериал переносит нас в мир, где правила еще более строгие. Рехей просыпается в опустевшем Токио, и он один из немногих выживших. Ему придется не только бороться за жизнь, но и разгадать, что произошло с остальными людьми. Серия опасных испытаний заставляет героев думать, действовать быстро и принимать решения, от которых зависит не только их существование, но и будущее друзей.

"Шоу 8"

"Шоу 8" показывает, что выживать можно не только в смертельных играх, но и в мире денег. Восемь участников с финансовыми проблемами соревнуются за огромный приз, но правила жесткие: любая покупка стоит безумно дорого, а ресурсы ограничены. Здесь все решает стратегия и понимание собственных приоритетов. Дополнительное давление делает героев уязвимыми, заставляет отказываться от желаемого ради большей цели и переосмысливать ценность денег.

Ранее мы писали о еще некоторых легендарных сериалах о выживании. Конечно, "Игра в кальмара" тоже есть в этом списке.

Также мы сообщали о лучших фантастических сериалах, в которых рассказывается о космосе, роботах, и методах выживания. От этих историй невозможно оторваться.

кино сериал Игра в кальмара триллеры фантастика
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
