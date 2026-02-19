Популярные сериалы о выживании — 3 захватывающие истории на вечер

Фрагменты из сериалов "Игра в кальмара" и "Слепота". Коллаж: Новини.LIVE

Когда привычный мир рушится и никаких правил больше нет, остается только одно — выжить. Возможно по этому сериалы о выживании так захватывают и интересно наблюдать за развитием событий до конца.

Новини.LIVE расскажет о трех историях, где каждый день — это борьба.

Сериалы о выживании с захватывающим сюжетом

"Последние из нас"

Джоэл прошел через потери, боль и одиночество. Он уже почти потерял надежду на будущее, когда встречает Элли — девушку с уникальным иммунитетом, который может спасти человечество от эпидемии. Вместе они пересекают опустошенный мир, где каждая встреча с другими выжившими может стать испытанием. Эта история о том, как человек снова учится доверять и находит причину двигаться дальше, даже когда кажется, что все потеряно.

"Игра в кальмара"

Сон Ги-Хун ведет тяжелую жизнь: он безработный, борется с зависимостью и пытается не потерять дочь. Когда незнакомец предлагает ему шанс изменить все через смертельно опасную игру, Ги-Хун принимает риск. Его путь — это история о выборе и о том, насколько далеко человек готов пойти ради крохи надежды.

"Слепота"

Мир, где все потеряли зрение, становится хаотичным и опасным. В этом хаосе рождаются близнецы, которые видят и это переворачивает жизнь всех вокруг. Баба Восс решает спасти детей, отправляясь в путешествие, полное испытаний. Это история о решимости, о любви, которая не сдается, даже когда мир вокруг становится чужим и враждебным.

